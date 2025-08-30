Secciones
SociedadSalud

No es tan sencillo: cinco alimentos con precauciones al calentarlos en el microondas

Aunque usar el microondas parezca bastante sencillo, hay comidas que requieren ciertos procedimientos.

Precauciones al calentar alimentos. Precauciones al calentar alimentos.
Hace 1 Hs

Calentar comida en un microondas es una tarea realmente simple. Solo basta con ingresar el tiempo que queremos que nuestra comida tome temperatura y así de sencillo es posible solucionar un almuerzo moderno. Pero hay alimentos que no pueden atravesar este sencillo procedimiento de forma normal ya que podrían perjudicar gravemente nuestra salud.

Pan de avena en microondas en solo un minuto: la tendencia saludable que arrasa

Pan de avena en microondas en solo un minuto: la tendencia saludable que arrasa

El uso del microondas también requiere de precauciones. Aunque sea sencillo caer en la tentación de simplemente apretar un botón, algunos alimentos pueden desencadenar reacciones inesperadas si no se manipulan correctamente. Esa fue una de las advertencias de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Los alimentos con los que debemos ser cuidadosos

Tanto la FDA como distintos estudios científicos advirtieron los posibles efectos de enviar al microondas algunas comidas. Desde Infobae recogieron estas advertencias sobre cuáles son esos alimentos que requieren precaución al calentarse.

Verduras de hojas verdes

Las verduras de hojas verdes, como las espinacas o el apio, contienen nitratos, compuestos beneficiosos para la salud en su estado natural. Sin embargo, al calentarse en el microondas, estos nitratos pueden transformarse en nitrosaminas, sustancias que, según un estudio publicado en Proceedings of the Royal Society of Medicine, pueden resultar cancerígenas.

Además, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España advirtió anteriormente que, si se introducen en el microondas sin suficiente humedad, estas verduras pueden generar chispas, lo que incrementa el riesgo de incendio o daño al aparato.

Para evitar estos peligros, la OCU recomendó utilizar un recipiente especial para cocinar al vapor y controlar cuidadosamente el tiempo de cocción, aunque la alternativa más segura sigue siendo la cocción convencional.

Salsas de tomate

Las salsas de tomate suponen otro tipo de riesgo. Su consistencia espesa dificulta la liberación del vapor generado durante el calentamiento, lo que puede provocar pequeñas “explosiones” dentro del microondas, que no solo ensucian el aparato, sino que también pueden causar quemaduras al sacar el recipiente del aparato.

Para minimizar este riesgo, los expertos sugieren utilizar una tapa especial para microondas que permita la salida controlada del vapor. Esta medida ayuda a evitar salpicaduras y facilita la limpieza posterior, aunque la recomendación principal es calentar este tipo de salsas con precaución y preferiblemente en recipientes adecuados.

Huevos con cáscara

Cocer huevos con cáscara en el microondas es una práctica que requiere precaución, en determinados casos. El calentamiento rápido del interior del huevo genera una acumulación de vapor que, al no poder escapar, puede provocar la explosión del huevo dentro del microondas o incluso después de sacarlo.

La OCU indicó que, si se desea cocer huevos en el microondas, existen recipientes especiales diseñados para este fin que reducen el riesgo de explosión. No obstante, la alternativa más segura es escalfar el huevo en agua, método que elimina la posibilidad de acumulación de vapor y sus consecuencias.

Carne cruda

La carne cruda representa un riesgo particular cuando se calienta en el microondas. Según un estudio publicado en el American Journal of Epidemiology, este método puede no garantizar una cocción uniforme, lo que deja partes de la carne crudas y expuestas a bacterias peligrosas.

Los especialistas recomiendan cocinar la carne cruda utilizando métodos tradicionales, como la sartén o el horno, que permiten un control más preciso de la temperatura y aseguran la eliminación de microorganismos patógenos

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Qué alimentos debes evitar si estás tomando antibióticos?

¿Qué alimentos debes evitar si estás tomando antibióticos?

Tres recetas dulces sin harinas: fruta, avena, chocolate y crema de maní

Tres recetas dulces sin harinas: fruta, avena, chocolate y crema de maní

Aunque no lo creas: siete comidas que sí podés poner en la freidora de aire y que te facilitarán la vida

Aunque no lo creas: siete comidas que sí podés poner en la freidora de aire y que te facilitarán la vida

Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Pan de avena en microondas en solo un minuto: la tendencia saludable que arrasa

Pan de avena en microondas en solo un minuto: la tendencia saludable que arrasa

Lo más popular
Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal
1

Denunció que le pidieron U$S 100.000 para influir en el voto de un camarista federal

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei
2

El escándalo Andis: nuevos audios involucran a Karina Milei

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo
3

Las Cejas, en la mira: denuncias contra la delegada y una advertencia de Jaldo

El desafío más difícil de la UNT: recuperar el prestigio perdido
4

El desafío más difícil de la UNT: recuperar el prestigio perdido

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes
5

Naftas: anunciaron otra suba a partir del lunes

Caso Alberdi: “No tenemos nada que ver con el narcotráfico”, aseguró Luis Campos
6

Caso Alberdi: “No tenemos nada que ver con el narcotráfico”, aseguró Luis Campos

Más Noticias
Predicción política: la tarotista que asegura que Milei renunciará a la presidencia

Predicción política: la tarotista que asegura que Milei renunciará a la presidencia

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Las pruebas que refuerzan los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa

Las pruebas que refuerzan los rumores de reconciliación entre Shakira y Antonio de la Rúa

Alerta naranja: pronostican vientos de más de 120km/h en el NOA y tormentas abundantes en Cuyo

Alerta naranja: pronostican vientos de más de 120km/h en el NOA y tormentas abundantes en Cuyo

Agosto se despide con un sábado primaveral en Tucumán

Agosto se despide con un sábado primaveral en Tucumán

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

Comentarios