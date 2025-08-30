No es tan sencillo: cinco alimentos con precauciones al calentarlos en el microondas

Calentar comida en un microondas es una tarea realmente simple. Solo basta con ingresar el tiempo que queremos que nuestra comida tome temperatura y así de sencillo es posible solucionar un almuerzo moderno. Pero hay alimentos que no pueden atravesar este sencillo procedimiento de forma normal ya que podrían perjudicar gravemente nuestra salud.
El uso del microondas también requiere de precauciones. Aunque sea sencillo caer en la tentación de simplemente apretar un botón, algunos alimentos pueden desencadenar reacciones inesperadas si no se manipulan correctamente. Esa fue una de las advertencias de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).
Los alimentos con los que debemos ser cuidadosos
Tanto la FDA como distintos estudios científicos advirtieron los posibles efectos de enviar al microondas algunas comidas. Desde Infobae recogieron estas advertencias sobre cuáles son esos alimentos que requieren precaución al calentarse.
Verduras de hojas verdes
Las verduras de hojas verdes, como las espinacas o el apio, contienen nitratos, compuestos beneficiosos para la salud en su estado natural. Sin embargo, al calentarse en el microondas, estos nitratos pueden transformarse en nitrosaminas, sustancias que, según un estudio publicado en Proceedings of the Royal Society of Medicine, pueden resultar cancerígenas.
Además, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España advirtió anteriormente que, si se introducen en el microondas sin suficiente humedad, estas verduras pueden generar chispas, lo que incrementa el riesgo de incendio o daño al aparato.
Para evitar estos peligros, la OCU recomendó utilizar un recipiente especial para cocinar al vapor y controlar cuidadosamente el tiempo de cocción, aunque la alternativa más segura sigue siendo la cocción convencional.
Salsas de tomate
Las salsas de tomate suponen otro tipo de riesgo. Su consistencia espesa dificulta la liberación del vapor generado durante el calentamiento, lo que puede provocar pequeñas “explosiones” dentro del microondas, que no solo ensucian el aparato, sino que también pueden causar quemaduras al sacar el recipiente del aparato.
Para minimizar este riesgo, los expertos sugieren utilizar una tapa especial para microondas que permita la salida controlada del vapor. Esta medida ayuda a evitar salpicaduras y facilita la limpieza posterior, aunque la recomendación principal es calentar este tipo de salsas con precaución y preferiblemente en recipientes adecuados.
Huevos con cáscara
Cocer huevos con cáscara en el microondas es una práctica que requiere precaución, en determinados casos. El calentamiento rápido del interior del huevo genera una acumulación de vapor que, al no poder escapar, puede provocar la explosión del huevo dentro del microondas o incluso después de sacarlo.
La OCU indicó que, si se desea cocer huevos en el microondas, existen recipientes especiales diseñados para este fin que reducen el riesgo de explosión. No obstante, la alternativa más segura es escalfar el huevo en agua, método que elimina la posibilidad de acumulación de vapor y sus consecuencias.
Carne cruda
La carne cruda representa un riesgo particular cuando se calienta en el microondas. Según un estudio publicado en el American Journal of Epidemiology, este método puede no garantizar una cocción uniforme, lo que deja partes de la carne crudas y expuestas a bacterias peligrosas.
Los especialistas recomiendan cocinar la carne cruda utilizando métodos tradicionales, como la sartén o el horno, que permiten un control más preciso de la temperatura y aseguran la eliminación de microorganismos patógenos