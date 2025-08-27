Jaldo, sobre el caso de Las Cejas: “en Tucumán no hay impunidad para nadie”

Tarjetas de cobros de haberes

Según la versión de este grupo de trabajadores, la máxima autoridad de esta localidad les retuvo las tarjetas de cobros de haberes y se quedó con la mayor parte de sus ingresos (hasta el 70% en algunos casos, afirmaron los denunciantes). Contreras, en tanto, remarcó que son denuncias de unos 10 años atrás y adujo un trasfondo político. “Siempre en época electoral aparece. Está el opositor, Ariel Figueroa, a quien le venimos ganando las elecciones, y por detrás el señor Enrique Romero, que no sé qué tiene contra Las Cejas. Los denunciantes son inducidos y pagados por Figueroa”, cuestionó. “Es todo política. Por detrás está Ariel Figueroa, que no acepta una derrota. Por escribano público está demostrado que todo es falso. Yo me dedico a trabajar y trabajar”, insistió.