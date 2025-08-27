Jaldo, sobre el caso de Las Cejas: “en Tucumán no hay impunidad para nadie”

Luego de las denuncias que lanzaron vecinos de Las Cejas contra la comisionada comunal Cristina Contreras, por presuntos hechos de corrupción y falta de control institucional, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al caso. “Hasta acá, que yo sepa, esas denuncias han sido mediáticas y verbales, pero no obstante la Justicia ya está interviniendo”, dijo en Banda del Río Salí.
Sin embargo, el mandatario endureció luego su discurso. Remarcó que el Poder Judicial debe avanzar con las investigaciones “hasta las últimas consecuencias” y que las autoridades locales tienen la obligación de ponerse a disposición. “La comisionada tiene que dar las explicaciones que la Justicia le pida”, subrayó.
En ese sentido, el gobernador hizo un repaso de las decisiones que viene tomando su gestión en casos de ilícitos o de sospechas en ese sentido, como la intervención del Municipio y del Concejo Deliberante de Alberdi, para subrayar que en Tucumán “se terminó la impunidad”. “No hay impunidad para nadie, que nadie se equivoque ni se confíe. El peso de la ley les va a llegar, como ya les llegó a muchas personas que se creían intocables. En la provincia vamos a seguir poniendo orden”, remarcó.
Finalmente, Jaldo destacó que las opiniones y denuncias de los vecinos son legítimas en democracia, pero que la “única verdad” será la que surja de los fallos judiciales. “La Justicia tendrá que aclarar qué es lo que está sucediendo en Las Cejas. Y si hay algún delito de carácter federal, también deberá intervenir la Justicia federal”.
La delegada comunal de Las Cejas quedó en el centro de la polémica a partir de diversas denuncias que se acumularon en los últimos días. Inicialmente, tres ex empleados de esa comuna del departamento Cruz Alta acusaron a Contreras ante la Justicia de retenerles parte del sueldo. “Ella retiraba el dinero del banco”, relató Mónica Risso.
Tarjetas de cobros de haberes
Según la versión de este grupo de trabajadores, la máxima autoridad de esta localidad les retuvo las tarjetas de cobros de haberes y se quedó con la mayor parte de sus ingresos (hasta el 70% en algunos casos, afirmaron los denunciantes). Contreras, en tanto, remarcó que son denuncias de unos 10 años atrás y adujo un trasfondo político. “Siempre en época electoral aparece. Está el opositor, Ariel Figueroa, a quien le venimos ganando las elecciones, y por detrás el señor Enrique Romero, que no sé qué tiene contra Las Cejas. Los denunciantes son inducidos y pagados por Figueroa”, cuestionó. “Es todo política. Por detrás está Ariel Figueroa, que no acepta una derrota. Por escribano público está demostrado que todo es falso. Yo me dedico a trabajar y trabajar”, insistió.
En los días posteriores se sumaron otras denuncias, como haber utilizado fondos públicos en la construcción de viviendas particulares. Carlos Peñalba, un hombre de 38 años y quien habría realizado los trabajos de albañilería en dos domicilios de la familia, denunció que expuso el caso en la Justicia y en el Poder Ejecutivo, sin embargo no obtuvo respuestas.
Por último, aparecieron reclamos de pobladores por supuestos abusos en el cobro de impuestos, apropiación de terrenos privados y deficiencias en los servicios públicos brindados por la Comuna. Entre otras cosas, se denunciaron subas considerables de las tasas para el uso del cementerio local y el abandono de algunas prestaciones de servicios.
La semana pasada, un equipo de LA GACETA intentó dialogar con la delegada comunal tras las denuncias. Sin embargo, la funcionaria rechazó la presencia de los periodistas, los acusó de ser “opositores” y puso en duda su labor. Luego se comunicó por vía telefónica.