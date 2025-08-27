Secciones
Política

Jaldo, sobre el caso de Las Cejas: “en Tucumán no hay impunidad para nadie”

El Gobernador dijo que la Justicia debe avanzar y que la comisionada debe estar a disposición.

POSTURA FIRME. Jaldo dijo que la Justicia debe investigar las denuncias. POSTURA FIRME. Jaldo dijo que la Justicia debe investigar las denuncias.
Hace 4 Hs

Luego de las denuncias que lanzaron vecinos de Las Cejas contra la comisionada comunal Cristina Contreras, por presuntos hechos de corrupción y falta de control institucional, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al caso. “Hasta acá, que yo sepa, esas denuncias han sido mediáticas y verbales, pero no obstante la Justicia ya está interviniendo”, dijo en Banda del Río Salí.

Sin embargo, el mandatario endureció luego su discurso. Remarcó que el Poder Judicial debe avanzar con las investigaciones “hasta las últimas consecuencias” y que las autoridades locales tienen la obligación de ponerse a disposición. “La comisionada tiene que dar las explicaciones que la Justicia le pida”, subrayó.

En ese sentido, el gobernador hizo un repaso de las decisiones que viene tomando su gestión en casos de ilícitos o de sospechas en ese sentido, como la intervención del Municipio y del Concejo Deliberante de Alberdi, para subrayar que en Tucumán “se terminó la impunidad”. “No hay impunidad para nadie, que nadie se equivoque ni se confíe. El peso de la ley les va a llegar, como ya les llegó a muchas personas que se creían intocables. En la provincia vamos a seguir poniendo orden”, remarcó.

Finalmente, Jaldo destacó que las opiniones y denuncias de los vecinos son legítimas en democracia, pero que la “única verdad” será la que surja de los fallos judiciales. “La Justicia tendrá que aclarar qué es lo que está sucediendo en Las Cejas. Y si hay algún delito de carácter federal, también deberá intervenir la Justicia federal”.

Jaldo, sobre el caso Las Cejas: “La comisionada debe dar explicaciones a la Justicia”

Jaldo, sobre el caso Las Cejas: “La comisionada debe dar explicaciones a la Justicia”

La delegada comunal de Las Cejas quedó en el centro de la polémica a partir de diversas denuncias que se acumularon en los últimos días. Inicialmente, tres ex empleados de esa comuna del departamento Cruz Alta acusaron a Contreras ante la Justicia de retenerles parte del sueldo. “Ella retiraba el dinero del banco”, relató Mónica Risso.

Tarjetas de cobros de haberes

Según la versión de este grupo de trabajadores, la máxima autoridad de esta localidad les retuvo las tarjetas de cobros de haberes y se quedó con la mayor parte de sus ingresos (hasta el 70% en algunos casos, afirmaron los denunciantes). Contreras, en tanto, remarcó que son denuncias de unos 10 años atrás y adujo un trasfondo político. “Siempre en época electoral aparece. Está el opositor, Ariel Figueroa, a quien le venimos ganando las elecciones, y por detrás el señor Enrique Romero, que no sé qué tiene contra Las Cejas. Los denunciantes son inducidos y pagados por Figueroa”, cuestionó. “Es todo política. Por detrás está Ariel Figueroa, que no acepta una derrota. Por escribano público está demostrado que todo es falso. Yo me dedico a trabajar y trabajar”, insistió.

Más vecinos denuncian manejos irregulares en la comuna de Las Cejas

Más vecinos denuncian manejos irregulares en la comuna de Las Cejas

En los días posteriores se sumaron otras denuncias, como haber utilizado fondos públicos en la construcción de viviendas particulares. Carlos Peñalba, un hombre de 38 años y quien habría realizado los trabajos de albañilería en dos domicilios de la familia, denunció que expuso el caso en la Justicia y en el Poder Ejecutivo, sin embargo no obtuvo respuestas.

Por último, aparecieron reclamos de pobladores por supuestos abusos en el cobro de impuestos, apropiación de terrenos privados y deficiencias en los servicios públicos brindados por la Comuna. Entre otras cosas, se denunciaron subas considerables de las tasas para el uso del cementerio local y el abandono de algunas prestaciones de servicios.

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

La semana pasada, un equipo de LA GACETA intentó dialogar con la delegada comunal tras las denuncias. Sin embargo, la funcionaria rechazó la presencia de los periodistas, los acusó de ser “opositores” y puso en duda su labor. Luego se comunicó por vía telefónica.

Temas TucumánAlberdiBanda del Río SalíOsvaldo Jaldo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Acusan a la comisionada de Las Cejas de usar fondos públicos en obras privadas

Más vecinos denuncian manejos irregulares en la comuna de Las Cejas

Más vecinos denuncian manejos irregulares en la comuna de Las Cejas

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

¿Hay prácticas como las del caso “Chocolate” en Las Cejas?

Presuntas coimas en Discapacidad: Francos negó que Spagnuolo haya hablado con Milei sobre los audios

Presuntas coimas en Discapacidad: Francos negó que Spagnuolo haya hablado con Milei sobre los audios

Lo más popular
Los argentinos prefieren el trabajo híbrido, aunque la mayoría sigue en la oficina
1

Los argentinos prefieren el trabajo híbrido, aunque la mayoría sigue en la oficina

Un día de ciencia inspirado en Ada Lovelace espera a niñas y adolescentes en la UNT
2

Un día de ciencia inspirado en Ada Lovelace espera a niñas y adolescentes en la UNT

El posting zero se presenta como reacción a la exposición en las redes sociales
3

El "posting zero" se presenta como reacción a la exposición en las redes sociales

¿Por qué no deberías contarle tus problemas a ChatGPT?: cinco riesgos de usar la IA como psicólogo
4

¿Por qué no deberías contarle tus problemas a ChatGPT?: cinco riesgos de usar la IA como psicólogo

Qué buscan las empresas en LinkedIn y cómo destacarse entre miles de perfiles
5

Qué buscan las empresas en LinkedIn y cómo destacarse entre miles de perfiles

Se verá el drama británico “Nunca es demasiado tarde” en el Círculo de la Prensa
6

Se verá el drama británico “Nunca es demasiado tarde” en el Círculo de la Prensa

Más Noticias
Impugnan en la Cámara Electoral la candidatura de Jaldo a diputado y la tildan de inconstitucional y testimonial

Impugnan en la Cámara Electoral la candidatura de Jaldo a diputado y la tildan de inconstitucional y "testimonial"

Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD

Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD

Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei

"Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei

Buscan prohibir el uso recreativo de celulares a los policías tucumanos en horario de servicio

Buscan prohibir el uso recreativo de celulares a los policías tucumanos en horario de servicio

José Luis Espert minimizó su vínculo con Spagnuolo y evitó opinar sobre el escándalo de los audios

José Luis Espert minimizó su vínculo con Spagnuolo y evitó opinar sobre el escándalo de los audios

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Opositores opinaron sobre las presuntas coimas y aseguran que podría haber graves consecuencias

Opositores opinaron sobre las presuntas coimas y aseguran que podría haber graves consecuencias

Medios de Estados Unidos, de Europa y de América latina se hicieron eco del presunto pago de coimas a funcionarios de Milei

Medios de Estados Unidos, de Europa y de América latina se hicieron eco del presunto pago de coimas a funcionarios de Milei

Comentarios