Jaldo, sobre el caso Las Cejas: “La comisionada debe dar explicaciones a la Justicia”

El gobernador recordó decisiones recientes del Ejecutivo, como la intervención del municipio de Alberdi, para subrayar que en Tucumán “se terminó la impunidad”. “No hay impunidad para nadie, que nadie se equivoque ni se confíe. El peso de la ley les va a llegar, como ya les llegó a muchas personas que se creían intocables. En la provincia vamos a seguir poniendo orden”.