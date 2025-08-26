Secciones
Jaldo, sobre el caso Las Cejas: “La comisionada debe dar explicaciones a la Justicia”

El gobernador remarcó que el Poder Judicial debe avanzar con las investigaciones “hasta las últimas consecuencias”, y que las autoridades tienen la obligación de ponerse a disposición.

Hace 2 Hs

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a las denuncias de irregularidades en la comuna de Las Cejas, donde vecinos vienen señalando supuestos hechos de corrupción y falta de control institucional. 

“Hasta acá, que yo sepa, esas denuncias han sido mediáticas y verbales, pero no obstante la Justicia ya está interviniendo”, señaló el mandatario en diálogo con la prensa tras recorrer una feria de ciencias en Banda del Río Salí.

En esa línea, Jaldo remarcó que el Poder Judicial debe avanzar con las investigaciones “hasta las últimas consecuencias” y que las autoridades locales tienen la obligación de ponerse a disposición. “La comisionada tiene que dar las explicaciones que la Justicia le pida”.

DENUNCIA PENAL. Se demanda a la administración de Las Cejas, en el departamento de Cruz Alta. DENUNCIA PENAL. Se demanda a la administración de Las Cejas, en el departamento de Cruz Alta.

El gobernador recordó decisiones recientes del Ejecutivo, como la intervención del municipio de Alberdi, para subrayar que en Tucumán “se terminó la impunidad”. “No hay impunidad para nadie, que nadie se equivoque ni se confíe. El peso de la ley les va a llegar, como ya les llegó a muchas personas que se creían intocables. En la provincia vamos a seguir poniendo orden”.

Finalmente, Jaldo destacó que las opiniones y denuncias de los vecinos son legítimas en democracia, pero que la “única verdad” será la que surja de los fallos judiciales. “La Justicia tendrá que aclarar qué es lo que está sucediendo en Las Cejas. Y si hay algún delito de carácter federal, también deberá intervenir la Justicia federal”.

