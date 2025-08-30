Otra vez se posterga el tratamiento del código urbano de Yerba Buena

Por segunda vez en la semana, fracasó el intento de que sesione el Concejo Deliberante de Yerba Buena para debatir el nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU). Luego del intento fallido del miércoles, el presidente Javier Jantus convocó a los 10 ediles a ir al recinto en la mañana de ayer. Sin embargo, como sucedió anteriormente, estuvieron ausentes cinco ediles de la oposición (una de licencia) y no se logró reunir el quórum. Tras el nuevo desaire, trascendió que posiblemente el tratamiento se aplace para la segunda quincena de septiembre dado que uno de los oficialistas tiene un viaje programado la semana entrante.