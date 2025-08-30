Secciones
Política

Otra vez se posterga el tratamiento del código urbano de Yerba Buena
Otra vez se posterga el tratamiento del código urbano de Yerba Buena ARCHIVO
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 1 Hs

Por segunda vez en la semana, fracasó el intento de que sesione el Concejo Deliberante de Yerba Buena para debatir el nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU). Luego del intento fallido del miércoles, el presidente Javier Jantus convocó a los 10 ediles a ir al recinto en la mañana de ayer. Sin embargo, como sucedió anteriormente, estuvieron ausentes cinco ediles de la oposición (una de licencia) y no se logró reunir el quórum. Tras el nuevo desaire, trascendió que posiblemente el tratamiento se aplace para la segunda quincena de septiembre dado que uno de los oficialistas tiene un viaje programado la semana entrante.

Al igual que en el primer intento, en el recinto bajaron: Jantus, Agustina Simón Padrón, (vicepresidenta primera), Gabriela Garolera (vice segunda), Mauricio Argiró y Franco Marigliano. Ausentes, en tanto, estuvieron Mercedes Moraiz, Rafael Olea, Walter “Kabuby” Aráoz, Álvaro Apud y María Decoud Griet.

Yerba Buena: fracasó la sesión por el Código Urbano, y su tratamiento es incierto

Yerba Buena: fracasó la sesión por el Código Urbano, y su tratamiento es incierto

Consultados por este diario, ediles que están alineados con la Intendencia que conduce Pablo Macchiarola estimaron que no sería prudente convocar nuevamente a otra sesión el lunes. “Cuarteles de invierno” fue una expresión que se implementó para representar que habrá inactividad por algún tiempo, posiblemente hasta el retorno del concejal Argiró.

Reuniones

Los concejales que no dieron quórum reafirmaron los argumentos que expresaron luego del primer debate trunco: que se está precipitando el tratamiento y que una ordenanza de tal magnitud (la definieron como la más importante de los últimos 30 años) debe ser tratada con la totalidad del cuerpo deliberativo. Además, aseguraron que aprovecharán estas semanas para avanzar con reuniones con diferentes sectores que se interesaron en el tema, para presentar un dictamen propio. Afirmaron que hay quienes no estaban al tanto del COU y a raíz de las diferencias que quedaron expuestas ahora quieren ser parte.

Marigliano, en tanto, no ocultó su malestar y frustración por no poder sesionar. “La gente después mete a todos los concejales en la misma bolsa y siente que nadie quiere trabajar. Es muy injusto”, rezongó a LG PLAY.

El nuevo Código de Planeamiento en Yerba Buena, sin quórum: “Siempre hay algún pretexto para que no se trate”

El nuevo Código de Planeamiento en Yerba Buena, sin quórum: “Siempre hay algún pretexto para que no se trate”

“Esto viene trabajándose hace dos años de manera participativa y plural. Hubo talleres con vecinos, borradores circulados desde diciembre del año pasado y más de una docena de reuniones abiertas en el Concejo. Los concejales de la oposición participaron de ese proceso. Entonces, ¿por qué ahora dicen que no tuvieron tiempo?”, planteó el edil.

“Lo firmamos (al dictamen), lo presentamos y hasta lo compartimos con los demás concejales. Sin embargo, no hubo dictamen de minoría ni propuestas alternativas. Prefirieron no bajar a sesionar”, cuestionó Marigliano.

Temas Yerba BuenaFranco MariglianoPablo Macchiarola
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Lo más popular
Google abre pasantías en la Argentina: los puestos disponibles en septiembre
1

Google abre pasantías en la Argentina: los puestos disponibles en septiembre

Mejor Café 2025, la cita que ningún cafetero de ley se quiere perder
2

Mejor Café 2025, la cita que ningún cafetero de ley se quiere perder

La ciencia explica qué dicen los olores de tu cuerpo sobre tu estado de salud
3

La ciencia explica qué dicen los olores de tu cuerpo sobre tu estado de salud

Un estudio revela el vínculo entre el celular y el riesgo cardiovascular en jóvenes
4

Un estudio revela el vínculo entre el celular y el riesgo cardiovascular en jóvenes

Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo
5

Maratón solidaria: en Villa Carmela corren para ayudar a una escuela de Tafí Viejo

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
Según Abad, el Gobierno no necesita andar en bicicleta financiera

Según Abad, el Gobierno no necesita andar en "bicicleta financiera"

Se abrieron los sobres para la licitación del Acueducto de Vipos, una inversión de más de $152.000 millones

Se abrieron los sobres para la licitación del Acueducto de Vipos, una inversión de más de $152.000 millones

El caso de los audios: la empresa israelí Cellebrite no pudo abrir el teléfono de Kovalivker

El caso de los audios: la empresa israelí Cellebrite no pudo abrir el teléfono de Kovalivker

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Escándalo por los audios: Spagnuolo se presentó ante la Justicia y definió a sus abogados

Escándalo por los audios: Spagnuolo se presentó ante la Justicia y definió a sus abogados

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Comentarios