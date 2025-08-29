El nuevo Código de Planeamiento en Yerba Buena, sin quórum: “Siempre hay algún pretexto para que no se trate”

El concejal Franco Marigliano criticó con dureza la actitud de la oposición y advirtió que la demora responde a intereses políticos antes que técnicos. “Esto viene trabajándose hace dos años de manera participativa y plural. Hubo talleres con vecinos, borradores circulados desde diciembre del año pasado y más de una docena de reuniones abiertas en el Concejo. Los concejales de la oposición participaron de ese proceso. Entonces, ¿por qué ahora dicen que no tuvieron tiempo?”, planteó en una charla con LA GACETA.