Yerba Buena: fracasó la sesión por el Código Urbano, y su tratamiento es incierto

A su vez, Argiró fue duro con la postura de la oposición. “Han tenido a disposición el proyecto desde junio. Están de vacaciones y no vienen a trabajar”, disparó. Y continuó: “es gente que no quiere trabajar, es gente que se colgó del saco de Pablo Macchiarola y de Roberto Sánchez para llegar a las bancas y que no responden al mandato que le dio el vecino que es, por ejemplo, venir a trabajar. A los concejales que han llegado por la oposición, puedo entenderlo. Pero los que han llegado de la mano de Juntos por el Cambio, la verdad, son unos traidores”, arremetió.