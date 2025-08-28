Trump y Maduro, siete meses de pactos y amenazas

Tira y afloja

Richard Grenell, enviado de Trump a misiones especiales, se reunió el 31 de enero con Maduro. El Departamento de Estado dijo que buscaba la repatriación de “criminales y pandilleros” venezolanos y la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Ese día, Venezuela liberó a seis estadounidenses detenidos. Luego, el gobierno de Maduro comenzó a recibir vuelos con venezolanos deportados. Desde entonces, el vínculo oscila entre reanudaciones y tensiones bilaterales. Estados Unidos incautó el 6 de febrero en Santo Domingo un segundo avión del presidente de Venezuela. La nave estaba bajo sanción estadounidense, según el Departamento de Seguridad Nacional. Otra aeronave usada por Maduro había sido incautada en septiembre de 2024 y enviada a Florida.