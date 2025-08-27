Secciones
Cerco contra Maduro: más despliegue de buques al sur del Caribe

Trump envió cruceros de guerra para intimidar a Maduro. Argentina se suma a la polémica.

POTENCIA. Cinco barcos militares se estacionan frente a Venezuela. POTENCIA. Cinco barcos militares se estacionan frente a Venezuela.
Hace 4 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- La Administración de Donald Trump aumentó la presión sobre Venezuela y los presuntos vínculos de su gobierno con el narcotráfico, con la orden de desplegar más buques de guerra al sur del Caribe para la próxima semana, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el Cartel de los Soles. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro advirtió que a su nación “no la toca nadie” y que prepara la defensa.

Para principios de la próxima semana llegará al sur del Caribe una mayor cantidad de buques de guerra. Entre los navíos que serán desplegados en la región se encuentran el USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, aseguran fuentes citadas por agencias de noticias internacionales.

El aumento del despliegue apunta a “las amenazas a la seguridad nacional estadounidense”, procedentes de “organizaciones narcoterroristas” especialmente designadas en la región, centralmente, el Cártel de los Soles, al cual Trump vincula al gobierno de Maduro.

El 19 de agosto, Estados Unidos desplegó tres buques destructores, con alrededor de 4.500 soldados a bordo, incluidos 2.200 infantes de marina, en aguas cercanas a las costas venezolanas. Su objetivo declarado es usar “todo su poder” para frenar el paso de drogas hacia el territorio estadounidense.

Estados Unidos dice que usará "todo su poder" contra Maduro

Estados Unidos dice que usará “todo su poder” contra Maduro

Caracas niega tener nexos con el narcotráfico. El lunes, Maduro aseguró que fueron activadas todas las fuerzas y el poder nacional para defender al territorio venezolano de “las amenazas ilegales, inmorales y criminales del imperio de los Estados Unidos”.

Declaración

El Gobierno argentino, alineado con el de Estados Unidos, declaró ayer como organización terrorista al Cártel de los Soles. La administración de Javier Milei dispuso incluir a ese grupo en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento. La declaración de “organización terrorista”, según el Gobierno, responde a los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de prevención y combate al terrorismo. Y se enmarca en la normativa vigente y busca fortalecer la protección del sistema financiero nacional.

El Gobierno de Javier Milei declaró organización terrorista al "Cártel de los Soles"

El Gobierno de Javier Milei declaró organización terrorista al Cártel de los Soles

La resolución fue adoptada tras una coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, que encabeza Gerardo Werthein, el Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich. También intervino el Ministerio de Justicia. “Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea”, afirmó Bullrich.

