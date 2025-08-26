Secciones
El Gobierno de Javier Milei declaró organización terrorista al "Cártel de los Soles"

Las autoridades argumentaron que la medida por "informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional".

Hace 1 Hs

El Gobierno de Javier Milei declaró al grupo venezolano Cártel de los Soles como organización terrorista y argumentó que la medida por "informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional".

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones confirmó que el Cártel de los Soles fue incorporado al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento "en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente".

Corina Machado agradeció a Milei haber declarado grupo terrorista al "Cartel de los Soles"

Corina Machado agradeció a Milei haber declarado grupo terrorista al Cartel de los Soles

Explicó que la decisión fue "adoptada en coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Justicia, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región".

En tanto, aseguró que con la medida, Argentina "fortalece los mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado, refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales y reafirma su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica, en el marco del respeto al derecho internacional y a los instrumentos multilaterales aplicables".

Capturaron en EEUU a Ismael "El Mayo" Zambada, el líder del Cártel de Sinaloa

Capturaron en EEUU a Ismael El Mayo Zambada, el líder del Cártel de Sinaloa

"La inscripción en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos", concluyó.

