Festival de Venecia: el crimen de Chocobar, en la pantalla grande

Los hechos

El 12 de octubre de 2009, en la comunidad diaguita de Chuschagasta, el dirigente indígena Chocobar, de 68 años, fue asesinado mientras defendía junto a sus comuneros el territorio ancestral frente al avance de un proyecto minero. Ese día, el terrateniente Darío Luis Amín, acompañado por los ex policías Humberto “Niño” Gómez y Eduardo “Josho” Valdivieso, llegó armado para intimidar a la comunidad. La situación derivó en un ataque con disparos: Chocobar murió en el lugar y otros comuneros resultaron gravemente heridos. El trasfondo del conflicto era la disputa por tierras donde Amín buscaba explotar una cantera de piedra laja. En 2018 hubo condenas. El caso Chocobar se convirtió en un emblema de la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.