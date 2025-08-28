Secciones
Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día

“Este festival es el paraíso”, aseguró Alexander Payne, quien será jurado en esta ocasión.

El festival de cine de Venecia desplegó ayer su alfombra roja para recibir a decenas de estrellas mundiales, entre ellas Julia Roberts y George Clooney, en un glamoroso inicio de la 82ª edición en la que la política podría colarse entre bastidores. En la ceremonia de apertura, el cineasta alemán Werner Herzog fue galardonado con el honorífico León de Oro a la trayectoria. Lo recibió de manos de otro veterano del séptimo arte, Francis Ford Coppola, quien dijo del premiado que “si tiene algún límite, (él) no sabe dónde”.

Al recibir el galardón, Herzog se dijo “emocionado” y recordó que no vino a Venecia “con las manos vacías”, pues el jueves se estrenará su documental “Ghost Elephants”, filmado en la selva de Angola.

La Mostra se inauguró con “La grazia”, el último filme del reconocido director Paolo Sorrentino, sobre un presidente italiano que llega al final de su mandato con el dilema de aprobar una ley de eutanasia y dos indultos.

El 6 de septiembre, el jurado encabezado por el dos veces ganador del Oscar Alexander Payne --quien ayer comparó el festival con “el paraíso”--, dará a conocer la mejor película entre las 21 que competirán por el preciado León de Oro. De estas, seis fueron dirigidas por mujeres.

A “La grazia” le seguirán una ristra de filmes esperados como “El extranjero”, una adaptación de François Ozon de la novela homónima de Albert Camus, y “Jay Kelly”, de Noah Baumbach, en la que Clooney se mete en la piel de un reconocido actor afectado por una crisis de identidad.

La primera

Esta edición será, además, la primera para Julia Roberts, que llegó a Venecia para el estreno de “After the Hunt”, un filme de Luca Guadagnino, fuera de competición, sobre un caso de agresión sexual en una prestigiosa universidad estadounidense.

Un actor tucumano dirá presente en el Festival de Venecia

Los nuevos trabajos de directores como Guillermo del Toro, con su nueva versión de “Frankenstein”; Yorgos Lanthimos, que colaboró de nuevo con Emma Stone en “Bugonia”, y Kathryn Bigelow, con su thriller político “A House of Dynamite”, competirán por el máximo galardón.

Pero, más allá del glamur de la alfombra roja, la actualidad también se está haciendo sentir en la Mostra. Una veintena de personas se manifestaron este miércoles ante el recinto del festival con pancartas que rezaban “Free Palestine” y “Stop Genocide”.

“Necesitamos aprovechar la atención aquí, durante el festival de cine, para cambiar el foco de atención a Palestina”, declaró Giulia Cacopardo, de 28 años, miembro de un colectivo político de la región de Venecia. (AFP)

