Festival de cine de Venecia: Coppola le entregó a Werner Herzog el León de Oro honorífico en el primer día

El festival de cine de Venecia desplegó ayer su alfombra roja para recibir a decenas de estrellas mundiales, entre ellas Julia Roberts y George Clooney, en un glamoroso inicio de la 82ª edición en la que la política podría colarse entre bastidores. En la ceremonia de apertura, el cineasta alemán Werner Herzog fue galardonado con el honorífico León de Oro a la trayectoria. Lo recibió de manos de otro veterano del séptimo arte, Francis Ford Coppola, quien dijo del premiado que “si tiene algún límite, (él) no sabe dónde”.