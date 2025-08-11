 Según el Feng Shui: ¿cómo usar un vaso con agua y vinagre para ahuyentar la envidia?
Secciones
SociedadActualidad

Según el Feng Shui: ¿cómo usar un vaso con agua y vinagre para ahuyentar la envidia?

Siguiendo los mismos lineamientos ancestrales, existen maneras de erradicar y disipar las malas energías en los espacios internos.

Hace 1 Hs

La envidia es una de las energías más pesadas y densas, según las filosofías en las que se basan el Feng Shui. Siguiendo los mismos lineamientos, existen maneras de erradicar y disipar este problema en las oficinas y casas.

¿Te cuesta dormir?: los errores de tu habitación que provocan insomnio, según el Feng Shui

¿Te cuesta dormir?: los errores de tu habitación que provocan insomnio, según el Feng Shui

Un sencillo método que requiere de muy pocos elementos es el ritual de colocar un vaso de agua con vinagre en un lugar estratégico. Esto puede generar una gran diferencia en la manera de habitar los espacios. Se sentirán mucho más livianos y placenteros.

Dónde poner el vaso con agua y vinagre según el Feng Shui

Según el Feng Shui, el vaso debe colocarse en la zona del hogar asociada a las relaciones sociales y la comunicación, lo que corresponde al sector sureste o noreste, según la orientación de la vivienda. Esta ubicación favorece la absorción y transformación de la energía negativa originada por la envidia, generando un entorno más armonioso y equilibrado.

Para que su efecto se mantenga, es importante que el vaso esté a la vista y se renueve con regularidad. Cambiar el agua y el vinagre una vez por semana ayuda a evitar que la energía negativa se acumule, garantizando que el ambiente conserve su calma y bienestar.

Cómo aumentar el efecto del vaso con agua y vinagre

Se recomienda utilizar un vaso transparente para permitir que la energía fluya sin obstáculos y que el vinagre actúe como purificador. Añadir unas gotas de esencia de lavanda o eucalipto ayuda a crear un aroma relajante y protector. Colocar una planta cerca potencia el efecto, ya que contribuye a absorber las energías negativas.

Es importante evitar que el vaso permanezca en lugares oscuros o sucios, ya que la limpieza es clave para que circule la energía positiva. Además, revisar y cambiar el contenido con regularidad garantiza que el remedio mantenga su efectividad y continúe armonizando el ambiente.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español
1

“Llegamos a la cancha y nos mostraron revólveres”: la dura acusación de Orsi y Gómez sobre la barra de Deportivo Español

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán
2

Ciclovías, transporte público y menos autos: la propuesta para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Javier Noguera: El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta
3

Javier Noguera: "El peronismo en Tucumán no se va a pintar de violeta"

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei
4

Las reservas, el Talón de Aquiles del plan económico de Javier Milei

Comienza una semana completa de paro en la UNT
5

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana
6

Dejar pasar trenes deportivos, una costumbre bien tucumana

Más Noticias
Si te llaman de estos números en WhatsApp, ¡no los atiendas! Son una estafa

Si te llaman de estos números en WhatsApp, ¡no los atiendas! Son una estafa

Quién es la modelo y empresaria que estaría iniciando un romance con Martín Menem

Quién es la modelo y empresaria que estaría iniciando un romance con Martín Menem

Quién es el hijo de una leyenda que puso fin a su matrimonio, cerró sus redes sociales y se refugió en su casa

Quién es el hijo de una leyenda que puso fin a su matrimonio, cerró sus redes sociales y se refugió en su casa

A las bajas temperaturas, se suman alertas amarillas y naranjas por lluvias y viento

A las bajas temperaturas, se suman alertas amarillas y naranjas por lluvias y viento

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Comentarios