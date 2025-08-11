Según el Feng Shui: ¿cómo usar un vaso con agua y vinagre para ahuyentar la envidia?

Dónde poner el vaso con agua y vinagre según el Feng Shui

Según el Feng Shui, el vaso debe colocarse en la zona del hogar asociada a las relaciones sociales y la comunicación, lo que corresponde al sector sureste o noreste, según la orientación de la vivienda. Esta ubicación favorece la absorción y transformación de la energía negativa originada por la envidia, generando un entorno más armonioso y equilibrado.