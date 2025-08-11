Según el Feng Shui: ¿cómo usar un vaso con agua y vinagre para ahuyentar la envidia?

La envidia es una de las energías más pesadas y densas, según las filosofías en las que se basan el Feng Shui. Siguiendo los mismos lineamientos, existen maneras de erradicar y disipar este problema en las oficinas y casas.
Un sencillo método que requiere de muy pocos elementos es el ritual de colocar un vaso de agua con vinagre en un lugar estratégico. Esto puede generar una gran diferencia en la manera de habitar los espacios. Se sentirán mucho más livianos y placenteros.
Dónde poner el vaso con agua y vinagre según el Feng Shui
Según el Feng Shui, el vaso debe colocarse en la zona del hogar asociada a las relaciones sociales y la comunicación, lo que corresponde al sector sureste o noreste, según la orientación de la vivienda. Esta ubicación favorece la absorción y transformación de la energía negativa originada por la envidia, generando un entorno más armonioso y equilibrado.
Para que su efecto se mantenga, es importante que el vaso esté a la vista y se renueve con regularidad. Cambiar el agua y el vinagre una vez por semana ayuda a evitar que la energía negativa se acumule, garantizando que el ambiente conserve su calma y bienestar.
Cómo aumentar el efecto del vaso con agua y vinagre
Se recomienda utilizar un vaso transparente para permitir que la energía fluya sin obstáculos y que el vinagre actúe como purificador. Añadir unas gotas de esencia de lavanda o eucalipto ayuda a crear un aroma relajante y protector. Colocar una planta cerca potencia el efecto, ya que contribuye a absorber las energías negativas.
Es importante evitar que el vaso permanezca en lugares oscuros o sucios, ya que la limpieza es clave para que circule la energía positiva. Además, revisar y cambiar el contenido con regularidad garantiza que el remedio mantenga su efectividad y continúe armonizando el ambiente.