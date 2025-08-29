Feng Shui: ¿qué significa el clavo de olor y cómo usarlo para atraer dinero?

Originario de Indonesia, el clavo de olor es una de las especias más famosas. Pero no sólo por su uso en la cocina -un infaltable en la preparación de platos- sino, también, para la mística y el Feng Shui.
Es que se cree que el Syzygium aromaticum -tal su nombre científico- tiene fuertes poderes mágicos, además de múltiples propiedades medicinales. Entre otros beneficios para la salud, ayuda a mejorar la digestión y previene el estreñimiento; tiene propiedades antisépticas, antioxidantes y antiinflamatorias.
Pero volvamos a su significado mágico y veamos cómo nos puede ayudar a aumentar nuestra riqueza. Eso sí, siempre debemos acompañar estas prácticas con esfuerzo, voluntad y trabajo.
Qué significa el clavo de olor para el Feng Shui y cómo usarlo para atraer dinero
De acuerdo al sitio Panorama Web, el Feng Shui considera que existen formas de atraer dinero con ingredientes de cocina como la canela o la sal.
Sin embargo, sostienen en el portal, también hay un método más potente aún para lograr aumentar nuestra riqueza: es a través del uso de clavos de olor.
Primero, es importante ubicar los clavos de olor en sitios o rincones específicos del hogar u oficina con el fin de que, rapidamente, nos abran los caminos hacia la abundancia.
Lo que recomienda el Feng Shui, según el portal, es colocarlo en la tierra de una planta específica que, también de acuerdo esta disciplina, incrementa las energías económicas a favor: la planta sansevieria o lengua de suegra.
Lo que debemos hacer para atraer prosperidad a nuestra vida y la de quienes nos rodean es colocar una cantidad determinada y específica de clavos de olor. Son tres clavos de olor debido a que cada uno tiene un significado diferente: suerte, protección y dinero.
Para lograr el objetivo que buscamos sólo hay que ponerlos directamente en la tierra de la sansevieria y visualizarnos recibiendo abundancia, siendo prósperos y teniendo una vida de riqueza, aconseja Panorama Web.
Cómo hacer un amuleto con clavo de olor para atraer el dinero
Por otra parte, el sitio Semana sugiere otras maneras de emplear el clavo de olor para atraer el dinero. Una de estas formas es poner poner clavos de olor en nuestra cartera o billetera y llevarlos siempre con nosotros. Para esto, podemos preparar un sencillo amuleto.
Para hacerlo, colocamos una moneda, un imán, una pizca de azafrán, un poquito de arroz y algunos clavos de olor en una bolsa, si es de color amarillo o dorado, mejor. La cerramos y la llevamos siempre en nuestra cartera, bolso o billetera.