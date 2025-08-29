Secciones
Política

Coimas en Andis: ordenaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo

La justicia investiga presuntos sobornos en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Diego Spagnuolo, con Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem, en 2023. Diego Spagnuolo, con Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem, en 2023.
Hace 44 Min

La justicia avanza en la investigación por presuntos sobornos en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La causa, que se inició tras la difusión de unos audios, se centra en los movimientos bancarios y financieros del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y directivos de la droguería Suizo Argentina.

El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaron levantar el secreto fiscal y bancario de los involucrados para acceder a su información tributaria y financiera. 

Esta medida forma parte de una investigación más amplia, que también incluye allanamientos, el secuestro de teléfonos celulares, y la inmovilización de cajas de seguridad de Spagnuolo, así como de Eduardo Kovalivker y sus hijos, Emmanuel y Jonathan.

Los audios que dieron origen a la causa contienen acusaciones sobre un esquema de corrupción, en el que se menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem. En ellos, se sugiere que la droguería Suizo Argentina habría actuado como intermediaria en el pago de coimas. 

A pesar de las acusaciones, el gobierno libertario y Javier Milei negaron los hechos y los calificaron como una "operación electoral", consignó el diario "Ámbito".

El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaron levantar el secreto fiscal y bancario de los involucrados para acceder a su información tributaria y financiera. 

Esta medida forma parte de una investigación más amplia, que también incluye allanamientos, el secuestro de teléfonos celulares, y la inmovilización de cajas de seguridad de Spagnuolo, así como de Eduardo Kovalivker y sus hijos, Emmanuel y Jonathan.

Los audios que dieron origen a la causa contienen acusaciones sobre un esquema de corrupción, en el que se menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem. En ellos, se sugiere que la droguería Suizo Argentina habría actuado como intermediaria en el pago de coimas. 

A pesar de las acusaciones, el gobierno libertario y Javier Milei negaron los hechos y los calificaron como una "operación electoral", consignó el diario "Ámbito".

Temas Agencia Nacional de Discapacidad Gobierno nacionalArgentinaJavier MileiKarina MileiDiego Spagnuolo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei
1

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa
2

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes
3

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo
4

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico
5

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza
6

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Más Noticias
Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Escándalo por los audios: Spagnuolo se presentó ante la Justicia y definió a sus abogados

Escándalo por los audios: Spagnuolo se presentó ante la Justicia y definió a sus abogados

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

El Senado insistirá con la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Senado insistirá con la Ley de Emergencia en Discapacidad

Apoyo total en la Legislatura para los beneficios fiscales, con discursos electorales

Apoyo total en la Legislatura para los beneficios fiscales, con discursos electorales

Comentarios