Spagnuolo designó a dos abogados para su defensa, mientras crecen las tensiones por los audios

La designación de los letrados por parte de Spagnuolo coincidió con la declaración del presidente Javier Milei de que denunciará al ex funcionario.

Hace 2 Hs

En medio de la controversia generada por la difusión de grabaciones clandestinas que sugieren posibles actos de corrupción, Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), designó a Juan Aráoz e Ignacio Rada Schultze como sus representantes legales.

La decisión de Spagnuolo se produjo en un escenario de crecientes tensiones. Previamente, fuentes cercanas al ex funcionario habían manifestado que, tras ser desplazado de su cargo, el Gobierno le ofreció asistencia legal y que Spagnuolo temía por su seguridad. 

Según estas fuentes, Spagnuolo rechazó la propuesta de ser representado por Santiago Viola y el estudio Anzorreguy, vinculados a figuras del Gobierno. Tanto Jorge Anzorreguy (hijo) como Viola negaron haber sido contactados para este fin.

Juan Aráoz e Ignacio Rada Schultze serán ahora los encargados de la defensa de Spagnuolo. Rada Schultze, especializado en derecho penal tributario, trabaja desde 2013 en el Estudio Jurídico Aranguren y cuenta con experiencia previa en Baker & McKenzie y Aráoz de Lamadrid y Asociados.

La designación de abogados por parte de Spagnuolo coincidió con la declaración del presidente Javier Milei de que denunciará al ex funcionario. Durante un acto público, Milei calificó la información contenida en los audios como "falsa" y acusó a sus detractores de orquestar una "opereta" para desestabilizar su gobierno.

