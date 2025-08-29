Esta es la carne que más proteína aporta, según nutricionistas

La pechuga de pollo es una de las fuentes de proteína más eficientes que podés consumir. Una porción proporciona suficiente proteína para cubrir la ingesta recomendada por comida para la mayoría de las personas. La proteína magra del pollo favorece la reparación y el crecimiento muscular, lo que lo convierte en un alimento excelente para el entrenamiento de fuerza . Es saciante, pero bajo en calorías y grasas, lo que puede ayudar a controlar el peso.