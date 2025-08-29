Secciones
Esta es la carne que más proteína aporta, según nutricionistas

Aunque existen múltiples fuentes de proteína animal, esta es la preferida de los especialistas.

La proteína es otro de los macronutrientes necesarios para el funcionamiento de nuestro cuerpo, aunque en el último tiempo parece recibir más atención que los demás. Muchas dietas, consejos en redes sociales, especialistas destacan la importancia de incrementar su consumo pero ¿cuánta cantidad precisamente? y ¿cuál es la mejor proteína para consumir?

La cantidad de proteína que debemos consumir varía según la edad y el nivel de actividad. La ingesta diaria recomendada para un adulto sano promedio es de 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, según detalló al medio TODAY.com la dietista registrada y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética, Caroline Susie.

Pero ahora si entrenás con pesas o hacés ejercicio regularmente, podrías necesitar hasta 1,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, lo que podría alcanzar un objetivo diario de 100 gramos o más. Esta cantidad debe "distribuirse uniformemente a lo largo del día", según indicó el doctor en dietética y profesor adjunto de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York. Por lo general, se recomienda consumir entre 20 y 40 gramos de proteína en cada comida.

Fuentes de proteína

Las proteínas pueden obtenerse de muchas fuentes de alimentos animales y vegetales. Esto incluye carnes tanto de ave como de vaca y de cerdo que son las fuentes naturales que mayor cantidad aportan ya que contienen  los nueve aminoácidos esenciales, según la Clínica Cleveland . Estos son componentes básicos de las proteínas que conforman el tejido muscular, por lo que son cruciales para el crecimiento muscular.

Sin embargo, no todas las carnes son iguales. Los distintos animales y cortes de carne tienen distintas cantidades de proteínas, grasas y otros nutrientes.

¿Qué carne tiene más proteínas?

Entre las predilectas y aconsejadas por los especialistas está la humilde pechuga de pollo. Esta encabeza la lista de mayor aporte de proteínas por porción. 85 gramos de este alimento, deshuesado y sin piel aportan lo siguiente:

- 133 calorías

- 27 gramos de proteína

- 2,7 gramos de grasa

La pechuga de pollo es una de las fuentes de proteína más eficientes que podés consumir. Una porción proporciona suficiente proteína para cubrir la ingesta recomendada por comida para la mayoría de las personas. La proteína magra del pollo favorece la reparación y el crecimiento muscular, lo que lo convierte en un alimento excelente para el entrenamiento de fuerza . Es saciante, pero bajo en calorías y grasas, lo que puede ayudar a controlar el peso.

Este alimento es una buena fuente de vitamina B6, que favorece el metabolismo energético y la función inmunológica, así como de vitamina B12 , que es esencial para un sistema nervioso sano. También es rico en minerales como hierro , zinc , fósforo y colina, que favorecen el desarrollo saludable del cerebro y la memoria, según la dietista registrada Frances Largeman-Roth.

