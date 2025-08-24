La mejor dieta para lograr la longevidad, según un especialista de Harvard

Mientras que otra recomendación del especialista para lograr una dieta para la longevidad consiste en seguir los pasos de los habitantes de Okinawa o Sardinia. Estas poblaciones pertenecientes a las zonas azules del mundo son conocidas por sus expectativas de vida muy altas. Uno de los factores clave en la longevidad de estas naciones consiste en las dietas que se basan en una proporción de 95-5.