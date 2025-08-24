La mejor dieta para lograr la longevidad, según un especialista de Harvard

Caminar 10.000 pasos al día, meditar, ducharnos con agua fría y miles de otras estrategias surgen a la hora de buscar hábitos que puedan prolongar un tiempo de vida de calidad. Otra de los consejos alineados con la longevidad se centra en la comida. Entre los distintos regímenes de alimentación ¿cuál es realmente la dieta para lograr la longevidad?
La conexión entre vivir más años y la alimentación ha sido destacada por una gran cantidad de estudiosos e informes científicos. Aquello que comemos puede condicionar nuestra expectativa de vida. Sin embargo, diseñar un plan de alimentación que pueda proveernos de esos beneficios no suele ser tan fácil. Por ello el especialista, el Dr Franck Hu, profesor de nutrición y epidemiología de Harvard ha destacado cuáles son esos ajustes que hacen a una dieta para la longevidad.
¿Cuáles son las características de una dieta para la longevidad?
Principalmente debemos tener en cuenta que una dieta para lograr la longevidad no incluye alimentos ultraprocesados."En la actualidad las comidas ultra procesadas se encuentran en la mayoría de almacenes y supermercados. Estas son muy altas en azúcar, sodio y grasas poco saludables”, destaca Hu. Comidas como galletas, hamburguesas de cadenas rápidas y gaseosas son ese tipo de alimentos que pueden dañar nuestra salud y causar estragos en los propósitos de vivir más años.
Mientras que las dietas de la longevidad tienen un mayor parecido a las dietas mediterráneas. Esta forma de alimentación se ha considerado una preventora de las enfermedades crónicas, preservando la salud cardíaca. Una de las consideraciones fundamentales de este tipo de alimentación es la limitación del consumo de lácteos a la vez que un aumento de alimentos como el pescado, ricos en omega-3.
Seguir los consejos de los países más longevos para vivir más tiempo
Otro pilar fundamental de este plan es el control de los tipos de grasas y carbohidratos que se consumen, en vez de eliminarlos por completo. Cambios como el consumir aceite de oliva extra virgen no solo nos acercará a las tradiciones culinarias italianas sino que también “es beneficioso en términos de niveles de colesterol más bajo así como ayuda a prevenir enfermedades crónicas, como la demencia o el Alzheimer”, expresa Hu.
Mientras que otra recomendación del especialista para lograr una dieta para la longevidad consiste en seguir los pasos de los habitantes de Okinawa o Sardinia. Estas poblaciones pertenecientes a las zonas azules del mundo son conocidas por sus expectativas de vida muy altas. Uno de los factores clave en la longevidad de estas naciones consiste en las dietas que se basan en una proporción de 95-5.
Esta última fórmula consiste en que solo un 5% de las comidas contienen proteína proveniente de algún animal, mientras que el 95% restante de sus formas de alimentación están basadas en plantas. En Loma Linda, California, donde se concentran la mayor cantidad de personas que superan los 100 años, las dietas vegetarianas son las principales, mientras que el café y el alcohol está fuera de los permitidos.