¿A qué edad comenzamos a perder colágeno y cuáles son los síntomas de niveles bajos de esta proteína?

¿Cuándo se reduce la producción de colágeno y cuáles son los síntomas de esta carencia?

El declive del colágeno, según los expertos, comienza a los 25 años, donde la disminución aumenta en 1% por año, y la pérdida se intensifica a partir de los 40. Esto resulta en una reducción del 25% a los 50 años y más del 50% a los 75 años. Esta proteína es capaz de retener agua, lo que contribuye a la hidratación de la piel y otros tejidos. Esta reducción paulatina provoca que el tejido conectivo no pueda renovarse, lo que afecta a la salud de los mismos.