 ¿A qué edad comenzamos a perder colágeno y cuáles son los síntomas de niveles bajos de esta proteína?
¿A qué edad comenzamos a perder colágeno y cuáles son los síntomas de niveles bajos de esta proteína?

El colágeno participa de un sinfín de funciones en los tejidos conectivos de nuestro cuerpo.

¿Cuáles son los signos de la pérdida de colágeno?
Hace 5 Hs

El colágeno es una proteína que ayuda a mantener unidas las diferentes estructuras de nuestro cuerpo. Con el paso de los años, nuestro organismo deja de producirla lo que lleva a consecuencias en el mismo que van desde el debilidad capilar hasta el desgate articular. ¿A qué edad disminuye su producción y cuáles son los síntomas de esta pérdida?

El colágeno es el componente principal de los tejidos conectivos que conforman varias partes del cuerpo, incluyendo tendones, ligamentos, piel y músculos. Se encuentrn involucrado en una gran cantidad de funciones esenciales y a la vez es el encargado de proporcionar estructura a la piel y fortalecer los huesos.

¿En dónde se encuentra el colágeno en nuestro cuerpo y para qué sirve?

El colágeno es partícipe de la composición de una gran cantidad de órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Este está distribuido en los huesos, los ojos, específicamente en la córnea, la piel y los tendones, donde cumple la función de dar elasticidad y resistencia a los mismos. En los cartílagos y el humor vítreo del ojo es el encargado de aportar resistencia ya que estos tejidos están sometidos a presiones intermitentes. En el músculo, venas y piel aportan sostén para beneficiar su capacidad de contracción y expansión.

Esta proteína es la más abundante de nuestro cuerpo donde contribuye al 70% de la proteína de la piel y a un 80% de la proporción de nuestros huesos. Sin embargo, el proceso de producción de la misma es reducido corto a lo largo de nuestra vida y nuestro cuerpo pierde la capacidad de generarla a la temprana edad de 25 años.

Las manchas marrones en la piel son signo de la pérdida de colágeno.

¿Cuándo se reduce la producción de colágeno y cuáles son los síntomas de esta carencia?

El declive del colágeno, según los expertos, comienza a los 25 años, donde la disminución aumenta en 1% por año, y la pérdida se intensifica a partir de los 40. Esto resulta en una reducción del 25% a los 50 años y más del 50% a los 75 años. Esta proteína es capaz de retener agua, lo que contribuye a la hidratación de la piel y otros tejidos. Esta reducción paulatina provoca que el tejido conectivo no pueda renovarse, lo que afecta a la salud de los mismos.

Una gran cantidad de síntomas vienen acompañados de esta pérdida. El deterioro de la formación de esta proteína esencial conlleva a la disminución en el grosor y al elasticidad de la piel, la aparición de arrugas y un incremento de la flacidez, así como sua delgazamiento. A  nivel articular y reumático, los tendones y ligamentos pierden su elasticidad volviéndose menos flexibles.

Indicadores de la falta de colágeno en la piel son las manchas marrones y la textura áspera así como la debilidad del cabello y las uñas. En el resto del cuerpo los signos de la falta de esta proteína se presentan como problemas intestinales, fracturas óseas y dolor articular.

