Taller gratuito de taller para jóvenes: cuándo son las inscripciones y quiénes podrán anotarse

Se abre la segunda convocatoria para un taller que estará a cargo de la Facultad de Artes de la UNT.

Hace 1 Hs

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán abrió las inscripciones a un taller para jóvenes y adolescentes. Las actividades extracurriculares permiten interactuar fuera de sus círculos habituales como la escuela o la familia. También fomentan valores como la disciplina, la responsabilidad y el compromiso.

Las clases empezarán en septiembre en la Dirección de Niñez y Juventud ubicada en la calle Venezuela al 3200. La iniciativa nació de un convenio entre la Municipalidad y la Universidad Nacional de Tucumán. El taller será impartido por un equipo proveniente de la Facultad de Artes de la casa de estudios.

Dónde y quiénes pueden inscribirse al taller de teatro

El Taller de Teatro Comunitario recibirá alumnos de 16 a 35 años de forma gratuita y las clases empezarán el 4 de septiembre y se dictarán todos los jueves de 9.30 a 11. El dictado de clases inició el año pasado y la primera edición contó con 62 participantes.

Las inscripciones se realizarán de manera virtual mediante un formulario de Google (link al final de la nota). Quienes quieran aplicar deberán dejar algunos datos personales y de contacto como nombre completo, número de DNI, dirección, teléfono y correo electrónico

Para acceder a más información, comunicarse por WhatsApp al teléfono 3812195646 o dirigirse a la Dirección de Niñez y Juventud.

Taller gratuito de relajación

El Hospital del Carmen realiza cada semana talleres de relajación gratuitos abiertos para toda la comunidad. El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, destacó la labor de las clases que se dictan todos los jueves de 10.30 a 11.30 y al que cualquier interesado puede asistir.

En él se busca dar herramientas prácticas para mejorar tanto la salud mental como el bienestar físico. Se enseñan técnicas de respiración, concentración, visualización y relajación que pueden aplicarse en el día a día ante cualquier situación. No es necesario ser paciente del hospital para tomar el taller, solamente ser mayor de edad.

Formulario: https://docs.google.com/forms/d/1FoAWr4FpJAw-pg_V0wKdBBEahewECuj4zELnkz337GQ/viewform?edit_requested=true

