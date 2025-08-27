“Cómo leer y escribir poesía”: un taller con Daniel Mecca

“Cómo leer y escribir poesía” se titula el taller que Daniel Mecca brindará en Tucumán la tarde del 11 de septiembre, desde las 17.15. Las inscripciones están abiertas en Libro de Oro (Corrientes 532, sede de la actividad), de forma presencial, por medio de las redes sociales de la librería o comunicándose al 381 5150096. Será una buena oportunidad para conocer al organizador de un evento tan original como el festival #BorgesPalooza.
Mecca es escritor, poeta, docente y gestor cultural, y también escribe columnas en distintos medios. Entre sus publicaciones figuran la novela “Aira o muerte” (2023), el poemario “Ahora: Apocalipsis” (2024), “Los Canto: biografía de Estela y Patricio Canto” (editado por Seix Barral), y los ensayos “Borges, la gran bestia pop de la literatura argentina” (AZ) y “Es todo verso: centro de atención al poeta” (ambos de 2024).
El mismo jueves 11, tras el taller -alrededor de las 20-, Mecca presentará en Libro de Oro “Borges: la gran bestia pop de la literatura argentina”. El viernes 12 brindará la charla “Borges para adolescentes”, con estudiantes de escuelas secundarias; y el sábado 13, en el marco de un “desayuno borgeano”, hablará sobre “¿Podrá la IA escribir como Borges?” Esto será a las 10.30 en Paradisi Bar (Pedro de Villalba y Bascary, Yerba Buena).