“Cómo leer y escribir poesía”: un taller con Daniel Mecca

“Cómo leer y escribir poesía” se titula el taller que Daniel Mecca brindará en Tucumán la tarde del 11 de septiembre, desde las 17.15. Las inscripciones están abiertas en Libro de Oro (Corrientes 532, sede de la actividad), de forma presencial, por medio de las redes sociales de la librería o comunicándose al 381 5150096. Será una buena oportunidad para conocer al organizador de un evento tan original como el festival #BorgesPalooza.