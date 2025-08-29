Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnolo

La diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia, señaló al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como responsable de la filtración de audios que desató una polémica en el Gobierno. Los audios, atribuidos a Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), sugieren posibles actos de corrupción con pagos de coimas.
Pagano afirmó que Francos es "el único que ganó poder en la nueva redistribución" y sugirió una posible vinculación con José Luis Vila, actual Secretario de Estrategia Nacional. "Fue él o alguien que trabaja para él (Francos)", declaró Pagano, implicando una posible operación orquestada desde la Jefatura de Gabinete.
Pagano argumentó que la contratación de Vila por parte de Francos dentro de la Jefatura de Gabinete sugiere una estructura de inteligencia paralela. "Francos me reconoció en la Cámara de Diputados que tiene contratado a Vila... Por alguna razón necesitaba tener su propia área de inteligencia, pero en la Argentina no está permitido. Esto es una guerra de espionaje", aseveró.
José Luis Vila es un experto en defensa e inteligencia con una larga trayectoria en la función pública. Fue asesor de Raúl Alfonsín y posteriormente trabajó en la SIDE durante los gobiernos de la Alianza, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.
La filtración de los audios
Además de la acusación directa, Pagano aludió a internas dentro del Gobierno como posible motivación para la filtración. Según la diputada, existía la posibilidad de que Francos fuera removido de su cargo tras las elecciones, lo que podría haber impulsado la divulgación de los audios para fortalecer su posición.
Pagano también se refirió a su vínculo con Spagnuolo, al afirmar que lo conoció a través del presidente Javier Milei en 2023. "Me lo presentó como una persona de confianza. Él lo introdujo a La Libertad Avanza," explicó.
Finalmente, Pagano instó a "cuidar al Presidente" y criticó el entorno del mandatario, al aludir a una lucha de poder que pone en riesgo la gobernabilidad. La diputada propuso un cambio de gabinete y la formación de un gobierno de coalición que involucre a diversos sectores políticos, que incluyan a la oposición. "Vinimos a hacer las cosas distintas... es un gobierno que no tiene ni un solo gobernador de su color político, no se puede estar siempre en guerra con todo el mundo," concluyó.