El Gobierno implementa exenciones impositivas para los servicios vinculados a la discapacidad

Por su parte, Abad explicó que el decreto firmado por el gobernador faculta al Poder Ejecutivo a reducir alícuotas en el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Según el ministro, “aquellas instituciones y transportistas que figuren en el registro nacional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que presten servicios dentro de Tucumán van a gozar de alícuota cero hasta el 31 de diciembre de este año, porque tiene que coincidir con el año fiscal y presupuestario”.