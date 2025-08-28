Secciones
El Gobierno implementa exenciones impositivas para los servicios vinculados a la discapacidad

La medida alcanza a instituciones, fundaciones y transportistas. Regirá hasta el 31 de diciembre de 2025.

Hace 1 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo, junto al ministro de Economía, Daniel Abad, anunciaron este jueves la implementación de exenciones impositivas para instituciones, fundaciones y transportistas que prestan servicios a personas con discapacidad en la provincia.

“La problemática de la discapacidad a nivel nacional también impacta en nuestra provincia, y nosotros, desde el Gobierno provincial y desde nuestro espacio político, con nuestros tres diputados, votamos a favor de la emergencia en materia de discapacidad en el Congreso de la Nación. Eso es importante, pero muchas veces no es suficiente. Por eso hemos querido también tomar medidas a nivel provincial”, señaló Jaldo.

El mandatario destacó que la decisión contempla a organizaciones, fundaciones y prestadores de transporte que trabajan con personas con discapacidad. “Hemos logrado eximir, exceptuar y realizar algunas modificaciones de los impuestos provinciales a quienes prestan los servicios en Tucumán. Ya hemos firmado el instrumento, con lo cual entendemos que a todas las organizaciones que brindan diferentes tipos de servicios les va a significar un aporte importante”, agregó.

Por su parte, Abad explicó que el decreto firmado por el gobernador faculta al Poder Ejecutivo a reducir alícuotas en el impuesto sobre los Ingresos Brutos. Según el ministro, “aquellas instituciones y transportistas que figuren en el registro nacional de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que presten servicios dentro de Tucumán van a gozar de alícuota cero hasta el 31 de diciembre de este año, porque tiene que coincidir con el año fiscal y presupuestario”.

El decreto entrará en vigencia próximamente y permitirá que las instituciones y transportistas no paguen Ingresos Brutos, como una manera de aliviar la problemática que enfrenta el sector.

