“En el barro”: Martín Rodríguez reveló cómo trabajó sus escenas de sexo con Valentina Zenere

El actor sanjuanino Martín Rodríguez habló sobre su experiencia en “En el barro”, el spin-off de la exitosa saga El Marginal que se encuentra disponible en Netflix y cuya continuidad fue confirmada por los productores Sebastián Ortega y Pablo Culell.
El desafío de las escenas íntimas
Rodríguez, que interpreta a Alan, un agente penitenciario enfrentado a dilemas éticos en el mundo carcelario femenino, reconoció que lo más complejo fue filmar las escenas de sexo. “Siempre es un reto para los actores y es una cosa que no sabemos cómo se va a resolver, si va a estar todo bien con el otro actor o actriz. Esa situación produce un poco de ansiedad”, explicó a Diario de Cuyo.
El actor destacó la colaboración de su compañera de escena, Valentina Zenere, y de profesionales especializados en rodajes de escenas íntimas: “Trabajamos un montón de situaciones, llegamos a acuerdos sobre lo que se podía tocar, besar o cómo reaccionar. Estaba todo acordado y muy bien cuidado. Hoy se trabaja a ese nivel, y nos sentimos protegidos y tranquilos”.
Además, detalló los ensayos previos y el uso de elementos que garantizan la seguridad y comodidad durante estas escenas, recordando la importancia de la profesionalidad tras denuncias de abusos en el pasado.
La repercusión del personaje
Martín Rodríguez aseguró que su personaje ha recibido mucho cariño en redes sociales: “Todos se quedan con expectativa sobre la relación con Valentina, sobre qué pasará en la segunda temporada. Hubo mucho enganche con esta historia de amor y me pone contento”.
Sin embargo, el actor adelantó que su historia no continuará en la próxima temporada: “Lamentablemente esa historia muere ahí. Pero es muy gratificante sentir que la historia funcionó, que tuvimos una química espectacular con Valen. Al final, en todo relato hace falta una historia de amor. Estoy muy feliz”.
Orgullo nacional por el éxito internacional
Rodríguez, conocido también por su papel como el sicario “El Rivi” en Griselda, se mostró satisfecho por el éxito de la serie argentina en Netflix: “Es increíble que una producción nacional esté en el primer puesto de las series y que lo haya visto tanta gente en el mundo. Creo que eso nos tiene que hacer sentir orgullosos a todos, no solo a quienes participamos sino a todos en general”.
Con 46 años, Martín Rodríguez combina su trayectoria en televisión con el reconocimiento internacional, consolidándose como uno de los actores argentinos más destacados en la plataforma de streaming.