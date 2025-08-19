Quién es Lorena Vega, "La Zurda" en En el Barro: la actriz que brilló en Envidiosa

Lorena Vega es actriz, directora teatral, dramaturga y guionista, y actualmente se luce en la serie de Netflix En el Barro, donde interpreta a La Zurda, una presa fuerte, sensual y ambiciosa. Con más de 30 años de trayectoria en el teatro y la televisión, la artista se consolidó como una de las figuras más multifacéticas de la escena argentina.
Lorena Vega en En el Barro
En la serie, Vega interpreta a La Zurda, un personaje con una historia marcada por el amor, la adicción y la traición. Desde Netflix la describen así:
“Era muy joven cuando se enamoró de Lalo, quien se convirtió en su proxeneta al regentar un prostíbulo junto a su hermana Victoria, la ‘madama’ del lugar. La Zurda cayó en la adicción a las drogas, pero ellos la ayudaron a superarla. Cuando una denuncia de trata salió a la luz, fueron detenidos. Lalo salió rápido de prisión, pero La Zurda y su cuñada quedaron juntas en la Quebrada, donde ahora pelea por el poder dentro de la cárcel”.
Este papel reafirma la versatilidad de Vega, quien ya había sido aclamada en 2024 por su rol en Envidiosa, donde interpretó a Fernanda, la psicóloga del personaje de Griselda Siciliani.
Trayectoria de Lorena Vega
Lorena Vega inició su carrera en el teatro independiente, con obras como Capítulo XV, Afuera, Kuala Lumpur, Luto, Historia de un amor exagerado y Un enemigo del pueblo.
Con los años dio el salto al teatro comercial, consolidando su lugar en la escena nacional. En 2021 recibió el Premio Konex como una de las figuras más destacadas de la última década en el rubro actuación.
Su vínculo con la música: de Fito Páez a Viva Elástico
En 2025, Lorena Vega sorprendió al ser parte del disco Novela de Fito Páez, donde grabó la voz narradora. En sus redes expresó:
“Desde mayo de 2024 me habitan los personajes, la poética y el sonido de Novela, que es un disco monumental. Pero por encima de todo, me habita una emoción que no mide ningún termómetro de este mundo”.
Además, fue protagonista del videoclip Necesito Vacaciones de la banda Viva Elástico, una experiencia que calificó como un sueño cumplido:
“Siempre quise ser chica de videoclip y, como muchas cosas que imaginé a mis 25 años, me llegó casi a los 50”.
Una artista integral
Con teatro, televisión, música y literatura en su recorrido, Lorena Vega demuestra ser una creadora integral. Su obra Mamífera —que combina música, poesía y performance— también dio cuenta de su búsqueda artística por cruzar lenguajes y sensibilidades.
Hoy, con el impacto de su personaje en En el Barro, Vega reafirma su lugar como una de las intérpretes más potentes y originales de la Argentina.