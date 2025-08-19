Quién es Lorena Vega, "La Zurda" en En el Barro: la actriz que brilló en Envidiosa

“Era muy joven cuando se enamoró de Lalo, quien se convirtió en su proxeneta al regentar un prostíbulo junto a su hermana Victoria, la ‘madama’ del lugar. La Zurda cayó en la adicción a las drogas, pero ellos la ayudaron a superarla. Cuando una denuncia de trata salió a la luz, fueron detenidos. Lalo salió rápido de prisión, pero La Zurda y su cuñada quedaron juntas en la Quebrada, donde ahora pelea por el poder dentro de la cárcel”.