Netflix suma una nueva serie que desafía el éxito de En el Barro y Merlina

Netflix capturó a su audiencia nuevamente con uno de sus más recientes estrenos, una miniserie francesa que se ha posicionado rápidamente entre las favoritas del público. Titulada "Jóvenes y Millonarios: Caos en el Lujo de Marsella", esta producción ya compite en el ranking de lo más visto junto a éxitos como "Merlina" y "En el barro". Con paisajes hipnóticos de Marsella y una estética de lujos inimaginables, promete una experiencia visual y dramática inmersiva.
La serie, una comedia dramática recién lanzada, consta de ocho breves capítulos de aproximadamente 30 minutos cada uno, lo que la convierte en una opción ideal para maratonear. Desde su lanzamiento, se ha robado la atención de los usuarios de la plataforma, ofreciendo una trama que entrelaza el drama, la tensión y la comedia con la ostentación de la riqueza.
La trama de la nueva serie éxito de Netflix
"Jóvenes y millonarios" sigue de cerca las vidas de cuatro amigos adolescentes que, de la noche a la mañana, se encuentran en posesión de una fortuna. Con tan solo 17 años y 17 millones de euros recién ganados, el grupo se sumerge en un mundo de excesos en Marsella. Disfrutan de ropa y autos de primera marca, así como de fiestas y hoteles llenos de lujos desmedidos, experimentando una vida que antes solo podían imaginar. Sin embargo, lo que inicialmente parecía ser la solución a todos sus problemas, se transforma rápidamente en una fuente de caos y confusión para los jóvenes.
Más allá de la historia cautivadora, la serie es un festín visual, donde el espectador queda encantado con los escenarios, paisajes y colores más vibrantes y lujosos. Las escenas de fiestas en yates en medio de aguas transparentes, las estadías en mansiones y hoteles inexplicablemente enormes, y los paseos con vistas atractivas, sumergen al público en el opulento estilo de vida de los protagonistas. La narrativa explora el impacto del dinero en cada ámbito de la vida y el peso de las decisiones que cada uno toma, oscilando entre el drama, la comedia, la tensión y la locura desenfrenada.
El elenco protagonista de la gran serie de Netflix
La historia de "Jóvenes y millonarios" está liderada por un talentoso grupo de cuatro amigos que encarnan a los jóvenes protagonistas. El elenco principal está conformado por Abraham Wapler en el papel de Léo, Malou Khebizi como Samia, Calixte Broisin-Doutaz interpretando a David, y Sara Gançarski dando vida a Jess. Esta combinación de actores jóvenes da forma a una historia que es, sin dudas, fácil de maratonear y está llena de emociones.
