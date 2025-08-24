Netflix suma una nueva serie que desafía el éxito de En el Barro y Merlina

Más allá de la historia cautivadora, la serie es un festín visual, donde el espectador queda encantado con los escenarios, paisajes y colores más vibrantes y lujosos. Las escenas de fiestas en yates en medio de aguas transparentes, las estadías en mansiones y hoteles inexplicablemente enormes, y los paseos con vistas atractivas, sumergen al público en el opulento estilo de vida de los protagonistas. La narrativa explora el impacto del dinero en cada ámbito de la vida y el peso de las decisiones que cada uno toma, oscilando entre el drama, la comedia, la tensión y la locura desenfrenada.