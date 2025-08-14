Arriazu criticó la flotación del dólar, el fin de las LEFIs y elevó la proyección de la inflación

Arriazu, reconocido por su influencia en los mercados y entre funcionarios gubernamentales, expresó su desacuerdo con el sistema de bandas de flotación cambiaria adoptado por el equipo económico de Luis Caputo. También criticó la eliminación de las Letras Fiscales de Liquidez (LEFIs), al argumentar que el dólar sigue siendo la principal unidad de cuenta en Argentina y que la medida incrementa la volatilidad.