Colesterol: seis mitos peligrosos que podrían estar dañando tu salud

2. La alimentación no lo es todo

Otro mito común es que basta con mejorar la dieta para normalizar el colesterol. Si bien los cambios alimentarios son esenciales, Patricia Kolesa, nutricionista registrada, aclaró que el nivel de colesterol también depende de la genética, el descanso, el manejo del estrés y la actividad física, además de lo que se come. Según la especialista, lo más efectivo es establecer objetivos alcanzables que incluyan mejorar la calidad del sueño, realizar ejercicio con regularidad y aplicar estrategias de control del estrés, acompañados de una alimentación equilibrada. Así, se aborda el problema de manera integral.