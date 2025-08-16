Alimentación consciente: los especialistas afirman que los buenos hábitos duran para siempre

La autora de "Las dietas tienen un final, dice que los buenos hábitos duran para siempre", aboga por un cambio de mentalidad que priorice el bienestar integral. "Mejorar tu estilo de vida implica adoptar una conducta saludable en relación con la alimentación, el ejercicio, el descanso y la gestión del estrés. Esta combinación beneficia tanto nuestra salud física como mental".