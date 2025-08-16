Alimentación consciente: los especialistas afirman que los buenos hábitos duran para siempre

¿Te sientes abrumado por las dietas y los consejos nutricionales estrictos? La nutricionista Laura Romano, con casi un millón de seguidores en sus redes sociales, propone un camino más amigable y sostenible. Su mantra: "Poco es mejor que nada".
"No te castigues si en momentos especiales te permites disfrutar", explica Romano. "Lo importante es encontrar un equilibrio. Siempre que puedas elegir una opción saludable, ¡hazlo! Incluso si es solo en el desayuno".
La autora de "Las dietas tienen un final, dice que los buenos hábitos duran para siempre", aboga por un cambio de mentalidad que priorice el bienestar integral. "Mejorar tu estilo de vida implica adoptar una conducta saludable en relación con la alimentación, el ejercicio, el descanso y la gestión del estrés. Esta combinación beneficia tanto nuestra salud física como mental".
El método 80/20: placer sin culpa
La clave del enfoque de Romano reside en la regla del 80/20: "Incluye en tu alimentación un pequeño porcentaje de esos alimentos que te generan placer, aunque no sean los más saludables". El 80% de tu dieta debe basarse en alimentos nutritivos como verduras, frutas y alimentos naturales. El 20% restante te permite disfrutar de papas fritas, hamburguesas y otros gustos sociales.
"Este 20% nos hace felices", afirma la nutricionista. "No se trata de eliminar por completo los alimentos que disfrutamos, sino de integrarlos de forma consciente y moderada en nuestra alimentación. Restringir no es la solución".
Tres pilares para el cambio
Romano propone iniciar el camino hacia una alimentación consciente reflexionando sobre tres preguntas clave:
¿Qué? valeúa la calidad nutricional de tu alimentación. ¿Priorizas alimentos frescos y naturales, o te inclinas por productos envasados y ultraprocesados? Considera incorporar frutos secos, harinas integrales, frutas y verduras.
¿Cómo? analiza la distribución de tus comidas a lo largo del día. ¿Desayunas y meriendas de forma equilibrada? ¿Cenas demasiado tarde y con mucha hambre? Identifica oportunidades para mejorar tus hábitos.
¿Cuánto? presta atención a las porciones. ¿Comes más de lo que tu cuerpo necesita? Aprende a disfrutar de la comida y a detenerte antes de sentirte completamente lleno.