Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Los distintos expertos en nutrición han destacado que existen alimentos que es mejor evitar en esta etapa de la vida, ya sea para potenciar el bienestar o bien porque en estos tiempos mantenerse en forma se vuelve más complicado que en otras edades. Por ello y con estos propósitos en mente debemos tener en cuenta una lista de alimentos que es mejor quitar de la dieta a los 50 años.