Secciones
SociedadActualidad

Las cinco señales de alerta que indican que una persona puede estar sufriendo un ACV

Reconocer un ACV a tiempo es vital para salvar vidas. Conocé las cinco señales de alerta más comunes, desde la dificultad para hablar hasta la parálisis facial, que te ayudarán a identificar rápidamente un accidente cerebrovascular y actuar a tiempo para evitar consecuencias graves.

Las cinco señales de alerta que indican que una persona puede estar sufriendo un ACV Las cinco señales de alerta que indican que una persona puede estar sufriendo un ACV
Hace 1 Hs

En el ámbito de la salud, una de las emergencias más críticas y con mayores consecuencias es el accidente cerebrovascular (ACV). Reconocer a tiempo sus síntomas puede ser determinante para salvar una vida y minimizar las secuelas. Cada minuto cuenta cuando se trata de una patología que afecta a millones de personas a nivel global. 

Cada año, 15 millones de personas sufren un ACV: señales de alerta y prevención

Cada año, 15 millones de personas sufren un ACV: señales de alerta y prevención

Saber identificar los signos de advertencia es clave para actuar con rapidez y buscar atención médica inmediata. Especialistas en neurología identificaron cinco síntomas principales que no deben ser ignorados y que actúan como una llamada de auxilio del cuerpo. Prestar atención a estas manifestaciones puede hacer la diferencia entre un diagnóstico y tratamiento oportunos o un daño irreversible.

Las cinco señales de alerta que indican que una persona puede estar sufriendo un ACV

Existen cinco síntomas clave que deben considerarse como señales de advertencia y que no deben ignorarse bajo ninguna circunstancia:

1. Entumecimiento o debilidad repentina en el rostro, brazo o pierna

Esta señal suele presentarse en un solo lado del cuerpo. Puede observarse un rostro caído, una sonrisa asimétrica o la incapacidad para mantener ambos brazos elevados al mismo nivel. Esta debilidad unilateral está relacionada con el hemisferio cerebral afectado y su aparición súbita constituye un indicio claro de emergencia médica.

2. Confusión o dificultad repentina para hablar y entender

El paciente puede mostrar dificultades para articular palabras (disartria) o para construir frases coherentes (afasia). El habla se vuelve arrastrada o incoherente, y es posible que la persona no comprenda instrucciones simples. Esta alteración repentina del lenguaje es uno de los signos más evidentes de que una función cerebral fue comprometida.

3. Problemas súbitos de visión en uno o ambos ojos

La pérdida visual repentina, ya sea parcial o total, en uno o ambos ojos, sin causa aparente, puede presentarse como oscurecimiento, visión nublada, doble visión o incluso vértigo. Estas alteraciones visuales se deben a la afectación de la corteza visual cerebral y deben ser evaluadas de forma inmediata.

4. Mareo intenso, pérdida de equilibrio o coordinación

Cuando el ACV afecta al cerebelo o al tronco encefálico, pueden aparecer mareos graves, problemas para caminar o descoordinación motora. La persona puede tropezar sin razón o caminar de forma errática, lo que refleja un daño en las áreas encargadas del control postural y el equilibrio.

5. Dolor de cabeza severo y repentino sin causa conocida

Especialmente en los casos hemorrágicos, puede manifestarse un dolor de cabeza descrito como “el peor de mi vida”. Este tipo de cefalea aparece de forma abrupta, con máxima intensidad desde el inicio, y puede acompañarse de náuseas, vómitos o pérdida de conciencia.

¿Cómo actuar R.A.P.I.D.O frente a un ACV?

Para facilitar la identificación de un posible derrame cerebral, se recomienda el uso del acrónimo R.Á.P.I.D.O., que resume las principales señales de alerta:

R = Rostro caído (parálisis facial): ¿La sonrisa es dispareja o torcida?

Á = Alteración del equilibrio: ¿Presenta inestabilidad al caminar?

P = Pérdida de fuerza en el brazo o pierna: ¿Uno de los brazos se cae al intentar levantarlo?

I = Impedimento visual repentino: ¿Hay pérdida de visión súbita en uno o ambos ojos?

D = Dificultad para hablar: ¿Arrastra las palabras?

O = Obtén ayuda, llama al 911: Es vital buscar asistencia médica de inmediato, recordando la hora exacta del inicio de los síntomas.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un cardiólogo contó cómo reconoció un infarto con un signo que pocos conocen

Un cardiólogo contó cómo reconoció un infarto con un signo que pocos conocen

Claudia Villafañe sufrió un accidente automovilístico: cómo se encuentra su salud

Claudia Villafañe sufrió un accidente automovilístico: cómo se encuentra su salud

Lo más popular
Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”
1

Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni
2

Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico
3

Caso Alberdi: dos ex funcionarios negaron vínculos con el narcotráfico

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”
4

Juan Carlos de Pablo: “La política económica es equilibrio fiscal más Sturzenegger; y no está en riesgo”

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”
5

Sánchez contra Jaldo: “Prometer un cargo que no asumirá es una estafa al electorado”

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones
6

Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

Más Noticias
Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Los alimentos que no deberías comer después de los 50, según nutricionistas

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

El utensilio que está en todas las cocinas y es cancerígeno, según la Organización Mundial de la Salud

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Bloquearon a Magis TV para siempre: ¿qué alternativas existen para ver películas gratis?

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Internaron de urgencia a El Polaco: cuál es su diagnóstico y qué pasará con el viaje de egresados de su hija

Comentarios