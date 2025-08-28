En el ámbito de la salud, una de las emergencias más críticas y con mayores consecuencias es el accidente cerebrovascular (ACV). Reconocer a tiempo sus síntomas puede ser determinante para salvar una vida y minimizar las secuelas. Cada minuto cuenta cuando se trata de una patología que afecta a millones de personas a nivel global.
Saber identificar los signos de advertencia es clave para actuar con rapidez y buscar atención médica inmediata. Especialistas en neurología identificaron cinco síntomas principales que no deben ser ignorados y que actúan como una llamada de auxilio del cuerpo. Prestar atención a estas manifestaciones puede hacer la diferencia entre un diagnóstico y tratamiento oportunos o un daño irreversible.
Las cinco señales de alerta que indican que una persona puede estar sufriendo un ACV
Existen cinco síntomas clave que deben considerarse como señales de advertencia y que no deben ignorarse bajo ninguna circunstancia:
1. Entumecimiento o debilidad repentina en el rostro, brazo o pierna
Esta señal suele presentarse en un solo lado del cuerpo. Puede observarse un rostro caído, una sonrisa asimétrica o la incapacidad para mantener ambos brazos elevados al mismo nivel. Esta debilidad unilateral está relacionada con el hemisferio cerebral afectado y su aparición súbita constituye un indicio claro de emergencia médica.
2. Confusión o dificultad repentina para hablar y entender
El paciente puede mostrar dificultades para articular palabras (disartria) o para construir frases coherentes (afasia). El habla se vuelve arrastrada o incoherente, y es posible que la persona no comprenda instrucciones simples. Esta alteración repentina del lenguaje es uno de los signos más evidentes de que una función cerebral fue comprometida.
3. Problemas súbitos de visión en uno o ambos ojos
La pérdida visual repentina, ya sea parcial o total, en uno o ambos ojos, sin causa aparente, puede presentarse como oscurecimiento, visión nublada, doble visión o incluso vértigo. Estas alteraciones visuales se deben a la afectación de la corteza visual cerebral y deben ser evaluadas de forma inmediata.
4. Mareo intenso, pérdida de equilibrio o coordinación
Cuando el ACV afecta al cerebelo o al tronco encefálico, pueden aparecer mareos graves, problemas para caminar o descoordinación motora. La persona puede tropezar sin razón o caminar de forma errática, lo que refleja un daño en las áreas encargadas del control postural y el equilibrio.
5. Dolor de cabeza severo y repentino sin causa conocida
Especialmente en los casos hemorrágicos, puede manifestarse un dolor de cabeza descrito como “el peor de mi vida”. Este tipo de cefalea aparece de forma abrupta, con máxima intensidad desde el inicio, y puede acompañarse de náuseas, vómitos o pérdida de conciencia.
¿Cómo actuar R.A.P.I.D.O frente a un ACV?
Para facilitar la identificación de un posible derrame cerebral, se recomienda el uso del acrónimo R.Á.P.I.D.O., que resume las principales señales de alerta:
R = Rostro caído (parálisis facial): ¿La sonrisa es dispareja o torcida?
Á = Alteración del equilibrio: ¿Presenta inestabilidad al caminar?
P = Pérdida de fuerza en el brazo o pierna: ¿Uno de los brazos se cae al intentar levantarlo?
I = Impedimento visual repentino: ¿Hay pérdida de visión súbita en uno o ambos ojos?
D = Dificultad para hablar: ¿Arrastra las palabras?
O = Obtén ayuda, llama al 911: Es vital buscar asistencia médica de inmediato, recordando la hora exacta del inicio de los síntomas.