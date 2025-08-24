Cada año, 15 millones de personas sufren un ACV: señales de alerta y prevención

La experta enfatiza que, en los casos de ACV isquémico (que representan más del 80% de los casos), existe una ventana de pocas horas para administrar medicamentos. Por lo tanto, ante la aparición de síntomas como dificultad para hablar, alteraciones visuales, debilidad o adormecimiento en la cara, brazos o piernas, pérdida repentina del equilibrio, vértigo, mareos o un dolor de cabeza intenso, la indicación es acudir de inmediato a una guardia de alta complejidad. No se debe esperar a que los síntomas desaparezcan.