Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV

El equipo universitario trabaja en un desarrollo que combina ciencia, tecnología y entretenimiento para facilitar la recuperación de quienes atravesaron un accidente cerebrovascular.

CIENTÍFICOS ARGENTINOS. Pedro Martínez Viademonte, Greta Pérez Alsina, Abraham Yeffal, Valeria Della Maggiore, Gabriela De Pino, Agustín Solano y Camila Smith, integrantes del proyecto
Hace 1 Hs

La ciencia y la tecnología vuelven a cruzar caminos en la Argentina. Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) está diseñando un videojuego pensado para mejorar la calidad de vida de las personas que sufrieron un accidente cerebrovascular (ACV). A diferencia de los títulos clásicos de consola, este proyecto no se juega con joystick ni teclado: aquí, los verdaderos protagonistas son los dedos del paciente, que se convierten en la clave de la recuperación motriz.

El ACV es una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Según la revista The Lancet, cada año 12 millones de personas lo padecen, y más de tres cuartas partes viven en países de ingresos bajos o medios. La rehabilitación es larga, costosa y muchas veces tediosa. Frente a este panorama, el equipo de la Unsam apuesta por una propuesta accesible, entretenida y de bajo costo.

Ciencia y videojuegos: una combinación inesperada

El desarrollo se inspira en clásicos ochentosos como Space Invaders o Star Force, pero con un giro revolucionario. Los pacientes deben controlar una nave espacial en realidad virtual, moviendo sus dedos para esquivar obstáculos y avanzar de nivel.

El objetivo es recuperar la motricidad fina, esa habilidad que permite cruzar los dedos, hacer pinzas o realizar movimientos de precisión. Para lograrlo, los investigadores colocan sensores inalámbricos en los brazos de la persona, que traducen cada gesto en acciones dentro del juego. De este modo, la diversión se convierte en terapia.

Aunque el diseño del videojuego ya está avanzado, todavía restan pruebas técnicas para perfeccionar los equipos que convierten los movimientos reales en digitales. Una vez ajustados, llegará el momento de testearlo con pacientes, verificar que no genere efectos secundarios y evaluar si realmente logra entretener.

CIENCIA ARGENTINA. Dos investigadores prueban los sensores del videojuego

Una alternativa accesible para la rehabilitación

La directora del proyecto, Valeria Della Maggiore, explicó a la Agencia de Noticias Científicas que la meta es democratizar el acceso a la salud. La idea es que el dispositivo pueda usarse en los hogares sin necesidad de un centro de rehabilitación especializado.

El plan a futuro contempla sensores más prácticos, como pulseras portátiles, que permitan a los pacientes entrenar desde cualquier lugar. Además, el videojuego contará con distintos niveles para que médicos y pacientes sigan el progreso motriz en tiempo real.

CIENCIA ARGENTINA. Investigadores de la UNSAM desarrollan un videojuego de realidad virtual que busca ayudar en la rehabilitación de personas que sufrieron un ACV

Una propuesta innovadora es aprovechar el sueño como aliado: los especialistas planean que algunos pacientes realicen las sesiones de juego antes de dormir para estudiar si el descanso potencia los resultados de la terapia.

Tecnología con impacto social

Este desarrollo argentino no solo busca mejorar la calidad de vida de miles de personas, sino también demostrar que la ciencia nacional puede generar soluciones creativas, útiles y cercanas a la gente.

El proyecto reúne a jóvenes investigadores como Pedro Martínez Viademonte, Greta Pérez Alsina, Abraham Yeffal, Gabriela De Pino, Agustín Solano y Camila Smith, quienes trabajan bajo la coordinación de Della Maggiore. Con el respaldo de la Unsam, avanzan en un camino que combina innovación científica, empatía social y un toque lúdico.

Una apuesta que ilusiona

Todavía falta para que el videojuego llegue a los hogares, pero la iniciativa ya genera expectativa. Si logra cumplir con sus objetivos, será una herramienta clave para quienes deben atravesar el duro proceso de rehabilitación después de un ACV.

Mientras tanto, el equipo de la Unsam demuestra que la ciencia argentina sigue buscando respuestas originales a problemas globales. Y, sobre todo, que la salud también puede encontrar en el entretenimiento una aliada poderosa.

