Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV

La ciencia y la tecnología vuelven a cruzar caminos en la Argentina. Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) está diseñando un videojuego pensado para mejorar la calidad de vida de las personas que sufrieron un accidente cerebrovascular (ACV). A diferencia de los títulos clásicos de consola, este proyecto no se juega con joystick ni teclado: aquí, los verdaderos protagonistas son los dedos del paciente, que se convierten en la clave de la recuperación motriz.