Elisa Carrió celebró el fallo de la Corte y expresó su "compasión" por Cristina Kirchner

No obstante, la ex diputada dijo: “no me pueden desprender a mí de que eso no significa que yo no tenga compasión por lo que está viviendo Cristina y su familia”. Con la voz cargada de sentimientos, agregó: “Un poco yo la he querido, yo no hubiera querido que ella termine así. Yo pienso en su hija, pienso en su hijo. Creo que hay que tener respeto por eso, porque es una tragedia”.