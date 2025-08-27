Cruces, denuncias y defensa cerrada de Guillermo Francos en Diputados

En una jornada cargada de tensión política, el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, presentó su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, cumpliendo con lo establecido por la Constitución Nacional (CN). La sesión, sin embargo, estuvo atravesada por el escándalo que rodea al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, tras la filtración de audios que lo vinculan con presuntos pedidos de coimas.
Francos no evitó el tema y, en su exposición, denunció que el caso forma parte de “maniobras” impulsadas por “un pequeño grupo de personas que ya no tienen lugar en la Argentina”. Asimismo, confirmó la remoción de Spagnuolo, la intervención del organismo y el inicio de una auditoría profunda, centrada en las contrataciones y el sistema de compras.
Apenas comenzada la sesión, el ministro debió enfrentar críticas por la tardía entrega de las respuestas al pliego de más de 1.300 preguntas enviadas por los legisladores. “Las respuestas llegaron hoy a las 7 de la mañana”, le reprochó Miguel Ángel Pichetto, a lo que Francos respondió con un escueto “trataremos la próxima de llegar más rápido”.
El clima se enrareció aún más con un fuerte cruce entre dos diputadas oficialistas: Marcela Pagano y Lilia Lemoine. Al pedir la palabra, Pagano fue interrumpida por Lemoine, quien se ubicó frente a ella impidiéndole salir en cámara. A pesar de los reclamos de varios bloques, la situación escaló hasta que Lemoine terminó sentada, grabando a su compañera con el celular. La escena reflejó la tensión interna dentro del oficialismo.
Francos defendió sin matices el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. “No hay dudas de que, bajo la premisa del déficit cero, hemos sentado las bases de un verdadero cambio de paradigma”, aseguró, destacando que la inflación de julio fue del 1,9%, el tercer mes consecutivo por debajo del 2%.
También resaltó que, en el primer semestre, los salarios aumentaron 20,7%, superando la inflación del mismo período, que se ubicó en 15,1%. Francos aprovechó para criticar a los sectores opositores que cuestionan el plan económico: “Muchos de quienes nos critican son los mismos que nos dejaron al borde del abismo en 2023”, según consignó la periodista Déborah de Urieta en el diario "Ámbito".
El caso del fentanilo
En otro tramo de su presentación, el ministro se refirió a la tragedia provocada por la adulteración de fentanilo, que dejó un saldo dramático de víctimas. Aclaró que el Ministerio de Salud promovió la investigación desde el inicio, y que se removió preventivamente a la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), tras detectarse demoras en los controles al laboratorio involucrado. “La Justicia está actuando y nosotros también”, afirmó.
Defensa de Karina Milei
Francos buscó cerrar filas en torno al entorno presidencial, especialmente a Karina Milei y a “Lule” Menem, mencionados en los audios filtrados. Sin mencionarlos directamente, dijo que “difamar funcionarios con acusaciones infundadas forma parte del accionar de sectores que ya no tienen cabida en esta nueva Argentina”. A pesar del escándalo, aseguró: “Responderemos con transparencia y respeto a la división de poderes”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también fue blanco de críticas. Algunos legisladores cuestionaron su permanencia al frente del debate por su cercanía con los señalados en la denuncia. En la previa, ya había defendido públicamente tanto a Karina Milei como a “Lule” Menem: “Pongo las manos en el fuego por ellos”, reiteró en varias entrevistas.
Uno de los momentos más punzantes fue protagonizado por Carlos D’Alessandro, ex libertario y ahora integrante del bloque “Coherencia”. Durante su intervención, lanzó una dura crítica a la designación de Martín Menem como presidente de la Cámara: “Ese apellido enfoca a Javier Milei y desgasta a este gobierno por la corrupción”. Mencionó, además del caso Spagnuolo, otras situaciones bajo sospecha, como contratos en el Banco Nación y vínculos con la obra social Osprera.
“¿Usted piensa que si no hubiésemos puesto a Martín Menem no hubiéramos evitado estos hechos de corrupción?”, disparó D’Alessandro, dejando en claro que el escándalo está lejos de cerrarse.