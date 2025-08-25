Guillermo Francos se rectificó y desvinculó a Victoria Villarruel de Diego Spagnuolo

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, llamó al jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, y le pidió una rectificación. La había señalado como la que le presentó al presidente de la Nación, Javier Milei, al ya exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, a quien le atribuyen los audios donde denuncia supuestas coimas que salpicarían a funcionarios cercanos a la cúpula libertaria, entre ellos una de sus principales integrantes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Así fue el comienzo del reclamo, según pudo confirmar cronica.com.ar, de Villarruel a Francos, uno de los pocos autorizados por la Casa Rosada para negar el escándalo en el área de Discapacidad. Ocurre tras la desmentida a cargo de algunos de los funcionarios mencionados en las grabaciones y luego de que Milei evitara referirse al asunto durante un discurso que brindó esta tarde desde Vicente López (esta noche dará otro desde Junín).
El mensaje de Francos en la red social X se publicó cerca de las 17, cuando se esperaba que las novedades sobre el jefe de Ministros estuvieran más relacionadas a la previa de su presentación de este miércoles en la Cámara de Diputados, cuando brinde su informe de gestión e, inevitablemente, la oposición lo interpele sobre los audios.
Es en lo que trabaja por estas horas el equipo de Francos en Balcarce 50. Allí detallaron que su oficina debió responder a unas 1.300 preguntas de los diputados pero anticiparon que “no está obligado a dar respuestas sobre lo que quieran preguntar” de forma improvisada desde las bancas.
Recordaron en esos despachos en diálogo con este medio el último informe de Francos en la que se retiró cuando fue “tratado de mentiroso” por una opositora. Se espera un informe de gestión caliente y todo indica que la escena podría repetirse si el Jefe de Gabinete considera que no lo tratan con respeto.
El mensaje de Francos sobre Villarruel y Diego Spagnuolo
“En una entrevista, y por una mala interpretación mía, di a entender que Victoria Villarruel habría acercado a Diego Spagnuolo al espacio de La Libertad Avanza. La Vicepresidente me hizo notar que ese dato no es correcto y lo rectifico públicamente”, escribió Francos.