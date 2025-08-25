Guillermo Francos se rectificó y desvinculó a Victoria Villarruel de Diego Spagnuolo

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, llamó al jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, y le pidió una rectificación. La había señalado como la que le presentó al presidente de la Nación, Javier Milei, al ya exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, a quien le atribuyen los audios donde denuncia supuestas coimas que salpicarían a funcionarios cercanos a la cúpula libertaria, entre ellos una de sus principales integrantes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.