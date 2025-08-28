Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Mientras el presidente, Javier Milei, encabezaba una caravana en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, acompañado por su hermana Karina Milei, José Luis Espert y otros referentes de La Libertad Avanza, un grupo de militantes opositores atacó a la comitiva y se enfrentó con el personal de seguridad.
El recorrido se desarrollaba a baja velocidad por una avenida, cuando los dirigentes de LLA comenzaron a recibir insultos de parte de algunos vecinos. La tensión fue en aumento hasta que comenzaron a arrojarse piedras y botellas contra el vehículo presidencial. Frente a la agresión, el equipo de seguridad rodeó al jefe de Estado y dispuso una evacuación de urgencia. El automóvil en el que se trasladaba Milei se retiró rápidamente hacia la Quinta Presidencial, mientras que el diputado Espert se marchó en la moto de un militante.
“En un momento, cayeron piedras muy cerca del Presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. A unas chicas que hacen fotografías les tiraron piedras a la cintura. Se puso muy violento y, por una cuestión de seguridad, decidimos terminar el evento”, relató Espert en TN.
El diputado amplió cómo vivió la situación en los instantes previos al ataque: “El grueso de la gente nos apoyaba y ya empezó a haber un clima espeso antes de que llegue el presidente. Cuando llegó hicimos muchísimas cuadras con euforia, en total paz. Y sobre el final del recorrido, ahí empezaron los gritos y la violencia física a través de objetos que volaban sobre la camioneta”.
Una vez resguardados en Olivos, Milei publicó un mensaje en su cuenta oficial de X: “En Olivos con el profe José Luis Espert y el jefe Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas kirchnerismo Nunca Más. VLLC!”.
También se expresó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien escribió en su cuenta de X: “El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo. Nunca Más”.
“Expresión de bronca”
Como consecuencia de los incidentes, dos personas fueron detenidas. Una hora después, uno fue liberado mientras que el otro fue llevado a la Comisaría 1° de Lomas de Zamora. El detenido fue identificado como Thiago Florentín, militante del Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar, de 22 años.
Bajo el título, “¡Libertad a nuestro compañero Thiago ya!“, la agrupación piquetera emitió un comunicado donde reconoció su responsabilidad en el ataque. “En el marco de la campaña por la farsa electoral, este miércoles 27 Javier y Karina Milei, Espert y su séquito ajustador intentaron hacer una caravana y acto en Lomas de Zamora”, comienza el mensaje. “La bronca y el repudio es tal que apenas pudo pasar saludando arriba de una camioneta. En el marco de la enorme expresión de bronca que se le mostró a su llegada, nuestro compañero Thiago Florentin fue detenido y llevado a la Comisaria 1 de Lomas de Zamora”, reconocieron, para luego insistir por su liberación y concluir con la consigna “A dónde vayan los iremos a buscar”.
Presuntas coimas
Minutos antes de las agresiones, el presidente Javier Milei fue consultado por la prensa sobre el presunto pago de coimas en Andis. “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, afirmó el mandatario en medio de la caravana en Lomas de Zamora para hacer campaña de cara al 7 de septiembre.
Si bien se especulaba con que Milei no iba a referirse al tema, el jefe de Estado respondió una sola pregunta mientras saludaba a la gente junto a su hermana Karina -mencionada en los audios- y José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del oficialismo.
Aunque fue la primera referencia de Milei sobre el tema en voz alta, ya lo había abordado indirectamente hace tres días. Lo hizo al retuitear un mensaje de “X” de Eduardo “Lule” Menem, quien rompió el silencio y escribió: “Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno”.