Javier Milei vinculó al kirchnerismo tras el ataque en Lomas de Zamora: “Nunca más”

Bajo el título, “¡Libertad a nuestro compañero Thiago ya!“, la agrupación piquetera emitió un comunicado donde reconoció su responsabilidad en el ataque. “En el marco de la campaña por la farsa electoral, este miércoles 27 Javier y Karina Milei, Espert y su séquito ajustador intentaron hacer una caravana y acto en Lomas de Zamora”, comienza el mensaje. “La bronca y el repudio es tal que apenas pudo pasar saludando arriba de una camioneta. En el marco de la enorme expresión de bronca que se le mostró a su llegada, nuestro compañero Thiago Florentin fue detenido y llevado a la Comisaria 1 de Lomas de Zamora”, reconocieron, para luego insistir por su liberación y concluir con la consigna “A dónde vayan los iremos a buscar”.