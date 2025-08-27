VIDEO. Así fue el momento del ataque a Milei la comitiva presidencial en Lomas de Zamora

Esta tarde, el mandatario argentino encabezaba una caravana en pleno centro de la comuna cuando un grupo de manifestantes comenzó a arrojar piedras y botellas contra el vehículo en el que se desplazaba. Lo que había comenzado con un clima de tranquilidad entre los militantes oficialistas derivó en una situación caótica que forzó el repliegue de la comitiva.