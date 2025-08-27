VIDEO. Así fue el momento del ataque a Milei la comitiva presidencial en Lomas de Zamora

La visita de Javier Milei a Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, terminó en un tenso episodio que obligó a interrumpir de manera abrupta la actividad de campaña de La Libertad Avanza (LLA).
Esta tarde, el mandatario argentino encabezaba una caravana en pleno centro de la comuna cuando un grupo de manifestantes comenzó a arrojar piedras y botellas contra el vehículo en el que se desplazaba. Lo que había comenzado con un clima de tranquilidad entre los militantes oficialistas derivó en una situación caótica que forzó el repliegue de la comitiva.
Milei estuvo acompañado por su hermana, Karina Milei, y el diputado nacional José Luis Espert, mientras avanzaba por la avenida Hipólito Yrigoyen saludando a los simpatizantes desde una camioneta blanca. Sin embargo, a pocos metros de allí, un grupo de personas comenzó a lanzar insultos y objetos contundentes.
La tensión escaló en cuestión de segundos y, ante la falta de garantías de seguridad, se tomó la decisión de evacuar de urgencia al jefe de Estado.
