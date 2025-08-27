Manuel Adorni, tras el ataque a la caravana de Javier Milei: "Kirchnerismo en estado puro"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este miércoles al ataque que sufrió la caravana del presidente Javier Milei en Lomas de Zamora y responsabilizó a "militantes de la vieja política y kirchnerismo en estado puro" por los hechos de violencia.
En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el funcionario afirmó: "Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos"
"Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más", subrayó.
Elecciones 2025: Milei y su comitiva fueron evacuados tras un intento de agresión durante una caravana
Javier Milei y referentes de La Libertad Avanza (LLA) fueron blanco de un intento de agresión este miércoles durante una caravana en Lomas de Zamora, en el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. La situación obligó a la seguridad presidencial a evacuar de urgencia a la comitiva del mandatario.
La actividad se desarrollaba por la avenida Hipólito Yrigoyen, cuando un grupo de personas lanzó piedras y botellas al vehículo en el que se trasladaban al libertario, su hermana Karina Milei, el diputado José Luis Espert y el dirigente libertario bonaerense Sebastián Pareja. El hecho ocurrió poco después del arribo a la zona céntrica, donde simpatizantes y manifestantes se encontraban en las inmediaciones.
El equipo de seguridad dispuso la retirada inmediata del mandatario y sus acompañantes. En medio del caos, Espert debió abandonar el lugar en moto, acosado por insultos de vecinos. Previamente, el intendente local había pedido un clima de paz ante la llegada del mandatario.