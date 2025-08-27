Secciones
Política

Manuel Adorni, tras el ataque a la caravana de Javier Milei: "Kirchnerismo en estado puro"

A través de sus redes sociales, el funcionario nacional se refirió a los hechos de violencia y confirmó que no hubo heridos.

Manuel Adorni Manuel Adorni
Hace 1 Hs

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este miércoles al ataque que sufrió la caravana del presidente Javier Milei en Lomas de Zamora y responsabilizó a "militantes de la vieja política y kirchnerismo en estado puro" por los hechos de violencia. 

En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el funcionario afirmó: "Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos"

"Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más", subrayó. 

Elecciones 2025: Milei y su comitiva fueron evacuados tras un intento de agresión durante una caravana

Elecciones 2025: Milei y su comitiva fueron evacuados tras un intento de agresión durante una caravana

Elecciones 2025: Milei y su comitiva fueron evacuados tras un intento de agresión durante una caravana

Javier Milei y referentes de La Libertad Avanza (LLA) fueron blanco de un intento de agresión este miércoles durante una caravana en Lomas de Zamora, en el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. La situación obligó a la seguridad presidencial a evacuar de urgencia a la comitiva del mandatario.

La actividad se desarrollaba por la avenida Hipólito Yrigoyen, cuando un grupo de personas lanzó piedras y botellas al vehículo en el que se trasladaban al libertario, su hermana Karina Milei, el diputado José Luis Espert y el dirigente libertario bonaerense Sebastián Pareja. El hecho ocurrió poco después del arribo a la zona céntrica, donde simpatizantes y manifestantes se encontraban en las inmediaciones.

El equipo de seguridad dispuso la retirada inmediata del mandatario y sus acompañantes. En medio del caos, Espert debió abandonar el lugar en moto, acosado por insultos de vecinos. Previamente, el intendente local había pedido un clima de paz ante la llegada del mandatario.

Temas El DólarTucumánBuenos AiresBrasilLomas de ZamoraLuis CaputoSantiago BausiliJosé Luis Espert
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?
1

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital
2

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”
3

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis
4

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Tienen miedo de que la gente elija libremente: Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez
5

"Tienen miedo de que la gente elija libremente": Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro
6

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

Más Noticias
Elecciones 2025: Milei y su comitiva fueron evacuados tras un intento de agresión durante una caravana

Elecciones 2025: Milei y su comitiva fueron evacuados tras un intento de agresión durante una caravana

El edil Canelada le respondió al gobernador: Miedo tiene Jaldo, que le entregó la lista a Manzur

El edil Canelada le respondió al gobernador: "Miedo tiene Jaldo, que le entregó la lista a Manzur"

¿Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones legislativas del 26 de octubre?

¿Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones legislativas del 26 de octubre?

Tienen miedo de que la gente elija libremente: Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

"Tienen miedo de que la gente elija libremente": Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

Tras ser asaltada, se propuso trabajar por los presos: su caso llamó la atención de Harvard

Tras ser asaltada, se propuso trabajar por los presos: su caso llamó la atención de Harvard

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Cerisola defraudó a la UNT: tres años y medio de prisión y un resarcimiento millonario

Cerisola defraudó a la UNT: tres años y medio de prisión y un resarcimiento millonario

¿Cómo fue la votación por la Suizo Argentina en la Legislatura de Tucumán?

¿Cómo fue la votación por la Suizo Argentina en la Legislatura de Tucumán?

Comentarios