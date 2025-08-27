Patricia Bullrich: "El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se refirió al violento episodio ocurrido durante la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora, donde un grupo de manifestantes arrojó piedras y botellas contra el vehículo en el que se desplazaba el mandatario.
A través de un mensaje en X, la funcionaria responsabilizó directamente al sector opositor. “El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar”, afirmó.
En esa misma línea, Bullrich sostuvo: “Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos”. Y concluyó con un contundente mensaje político: “Kirchnerismo Nunca Más”.
Elecciones 2025: Milei y su comitiva fueron evacuados tras un intento de agresión durante una caravana
Javier Milei y referentes de La Libertad Avanza (LLA) fueron blanco de un intento de agresión este miércoles durante una caravana en Lomas de Zamora, en el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. La situación obligó a la seguridad presidencial a evacuar de urgencia a la comitiva del mandatario.
La actividad se desarrollaba por la avenida Hipólito Yrigoyen, cuando un grupo de personas lanzó piedras y botellas al vehículo en el que se trasladaban al libertario, su hermana Karina Milei, el diputado José Luis Espert y el dirigente libertario bonaerense Sebastián Pareja. El hecho ocurrió poco después del arribo a la zona céntrica, donde simpatizantes y manifestantes se encontraban en las inmediaciones.
El equipo de seguridad dispuso la retirada inmediata del mandatario y sus acompañantes. En medio del caos, Espert debió abandonar el lugar en moto, acosado por insultos de vecinos. Previamente, el intendente local había pedido un clima de paz ante la llegada del mandatario, informó el diario "Ámbito".