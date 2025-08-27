Patricia Bullrich: "El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente"

Elecciones 2025: Milei y su comitiva fueron evacuados tras un intento de agresión durante una caravana

Javier Milei y referentes de La Libertad Avanza (LLA) fueron blanco de un intento de agresión este miércoles durante una caravana en Lomas de Zamora, en el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. La situación obligó a la seguridad presidencial a evacuar de urgencia a la comitiva del mandatario.