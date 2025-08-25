Piden aplazar el debate del Código Urbano en Yerba Buena: “No se trata de oficialismo u oposición, sino de responsabilidad”

El proyecto llegó al Concejo Deliberante el 10 de junio y, aunque comenzó a tratarse formalmente hace poco más de un mes, Apud sostuvo que solo se han revisado seis de los diez capítulos. Entre los errores señalados se encuentran discrepancias entre los mapas y las nomenclaturas, así como confusiones entre lo escrito y las planillas técnicas, lo que podría derivar en disputas legales con el municipio.