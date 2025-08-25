Secciones

Milei en la inauguración del nuevo edificio de Corporación América: "Al Gobierno no le falta política, los del frente quieren romper todo"

Piden aplazar el debate del Código Urbano en Yerba Buena: “No se trata de oficialismo u oposición, sino de responsabilidad”

Tras detectar errores y ambigüedades que podrían generar conflictos futuros en la planificación de la ciudad, ediles solicitaron "más tiempo" para analizar el proyecto.

Hace 2 Hs

El debate sobre el nuevo Código de Ordenamiento Urbano de Yerba Buena generó tensiones en el Concejo Deliberante, luego de que algunos ediles pidieran posponer su tratamiento hasta revisar con detalle todos los capítulos del proyecto.

Álvaro Apud, concejal en la Ciudad Jardín, explicó a LA GACETA que la solicitud no responde a un interés político, sino a “una cuestión de responsabilidad” frente a la planificación de la ciudad para los próximos 25 años. 

Según detalló, el código fue elaborado por un equipo de profesionales encabezado por la arquitecta Isabel Salas, pero aún contiene “errores de redacción, errores conceptuales y ambigüedades” que podrían generar conflictos futuros con inversores o desarrollistas.

El proyecto llegó al Concejo Deliberante el 10 de junio y, aunque comenzó a tratarse formalmente hace poco más de un mes, Apud sostuvo que solo se han revisado seis de los diez capítulos. Entre los errores señalados se encuentran discrepancias entre los mapas y las nomenclaturas, así como confusiones entre lo escrito y las planillas técnicas, lo que podría derivar en disputas legales con el municipio.

El concejal defendió la realización de reuniones ampliadas con todos los concejales y sus asesores para subsanar estas inconsistencias, y criticó la idea de convocar a una sesión sin la participación de todos los ediles: “Sería una locura aprobar un código con la ausencia de quienes han aportado al proyecto”, dijo.

Advirtió, por último, que apresurar el tratamiento podría tener consecuencias negativas para el desarrollo urbano, especialmente en zonas que proyectan un gran crecimiento poblacional. “No se trata de oficialismo u oposición, sino de armar el mejor dictamen y asegurar que la ciudad esté bien planificada”, concluyó.

