Nuevo Código Urbano, en debate: “El crecimiento de Yerba Buena será ordenado y con más espacios verdes”

Yerba Buena se encuentra en un momento de cambio. El municipio presentó al Concejo Deliberante un nuevo Código de Ordenamiento Territorial, que busca reemplazar la normativa vigente desde 1994 y orientar el desarrollo urbano de las próximas décadas.
“El código vigente ya quedó desactualizado. El plan que elaboramos junto a técnicos, vecinos, concejales y desarrolladores nos permitirá pensar en una Yerba Buena más ordenada y preparada para el futuro”, explicó a LA GACETA el secretario de Gobierno, Fernando de la Orden.
El funcionario remarcó que el único espacio disponible para la expansión urbana es el sector comprendido entre la avenida Perón y el norte de la ciudad. “Es la única zona con espacio físico para nuevos emprendimientos habitacionales y comerciales”, sostuvo.
De la Orden precisó que el nuevo plan permitirá edificaciones de hasta tres y cuatro pisos con subsuelo, pero siempre respetando la identidad verde que caracteriza a Yerba Buena. “La idea es que cada desarrollo preserve un entorno natural, evitando paredones que convivan con viviendas familiares, como ocurre hoy en algunos sectores del casco céntrico”, añadió.
Preservación del cerro y planificación de infraestructura
El secretario aclaró que seguirá vigente la prohibición de construir en el pedemonte del cerro San Javier, una medida adoptada durante la gestión de Mariano Campero. “La protección del cerro es una política que se mantiene firme”, aseguró. Además, señaló que el crecimiento proyectado contempla obras de infraestructura esenciales: redes de energía, cloacas y servicios básicos.
“No se trata solo de habilitar nuevos barrios, sino de garantizar que cuenten con todo lo necesario para funcionar correctamente”, destacó.
Una ciudad en transformación
De la Orden también se refirió a la evolución del casco histórico, donde las viejas casonas residenciales dieron paso a un polo comercial con bares y galerías. “Es parte de la dinámica de las ciudades. Lo importante es que ese crecimiento se haga de forma ordenada”, señaló.
El funcionario destacó el acompañamiento de comerciantes, arquitectos y desarrolladores en el proceso de diseño del nuevo plan urbano, que se encuentra en su etapa final de debate legislativo. “Estamos ansiosos por su aprobación, porque es la herramienta que permitirá a Yerba Buena proyectarse con reglas claras y con una visión de ciudad sustentable”, concluyó.