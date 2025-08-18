Nuevo Código Urbano, en debate: “El crecimiento de Yerba Buena será ordenado y con más espacios verdes”

El funcionario destacó el acompañamiento de comerciantes, arquitectos y desarrolladores en el proceso de diseño del nuevo plan urbano, que se encuentra en su etapa final de debate legislativo. “Estamos ansiosos por su aprobación, porque es la herramienta que permitirá a Yerba Buena proyectarse con reglas claras y con una visión de ciudad sustentable”, concluyó.