Artes visuales: una muestra que expresa distintas líneas artísticas

Lino de los valles

El arte textil (que tanto abunda en el NOA) está presente en los diseños de Karla Buzo, pero ella resalta el lino y su trabajo de recuperación del cultivo y las fibras naturales en los Valles Calchaquíes . “Ahí, donde la montaña se confunde con el cielo” es una delicada pieza que, como la artista señala, forma parte de un oficio agro textil.