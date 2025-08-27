Artes visuales: con 20 obras, inauguran el Salón Nacional de Tucumán

El Festival de Artes Visuales - Tucumán Arte tendrá hoy su gran noche. A las 20, en el Espacio Lola Mora del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251), se inaugurará el 52° Salón Nacional de Tucumán, en una actividad organizada por la Dirección de Artes Visuales y el Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro.
En esa ceremonia, además, se anunciará a los ganadores de las distintas instancias del certamen: Primer Premio Adquisición, dotado de $2,5 millones; Segundo Premio Adquisición, con $2 millones; Tercer Premio Adquisición, $1,5 millón; Premio Adquisición a Joven Artista de Tucumán, de $1 millón; y 16 Premios Fomento (no adquisición), de $200.000 cada uno como reconocimiento monetario. El jurado integrado por Javier Soria Vázquez, Sofía Noble y Sebastián Rosso podrá además otorgar menciones especiales, que no tendrán retribución pecuniaria.
Institucionalmente, el Salón fue convocado con el objetivo de “promover, visibilizar y poner en valor la producción artística contemporánea, fortaleciendo el patrimonio cultural de Tucumán”. De los 466 postulantes de todo el país, se seleccionaron los trabajos de Federico Barabino; Lourdes Lucía Rivadeneyra; Fabio Miguel Langellotti; Pedro Greco; Mauro Damián Costa; Rodro Cañás y Bruno Juliano; Galaxia y Mar; Sofía Desuque; Ignacio Casas; Agustín González Goytía; Alejandro Martín Montaldo; Karla Buzo; María Alejandra Galván; Julia Inés Romano; Carolina Cazón; Sol Quirincich; Ivana Salfity; Verónica Galván; Mariana Ponce y Gaspar Núñez. Todos los elegidos recibirán, como mínimo, el Premio Fomento, y sus obras podrán verse hasta el 10 octubre, siempre con entrada libre y gratuita.
Entre tanto, en el Ingenio de las Artes (ex Ingenio Lastenia), continúa realizándose hasta el sábado la II Bienal de Escultura, en la que seis artistas trabajarán con materiales del lugar -madera, metal, piedra y cemento- en obras relacionadas con la industria azucarera, el mundo laboral, la memoria colectiva y la caña de azúcar. La actividad reúne a José Nazareno Barrera (La Plata), Cecilia Espinoza (Jujuy), Juan López (Santiago del Estero), Bochi Valles (Córdoba), Claudia Díaz (Tucumán) y Liliana Berruezo (Jujuy), con la coordinación de Rodolfo Soria. Además, en el lugar están habilitadas las exposiciones “Trazos Maestros” (con trabajos de Aurelio Salas, Donato Grima y Luis Vivas, entre otros) y “Rififí en el campo”, en la cual participan creadores como Carlota Beltrame, Adrián Sosa, Geli González y Myriam Holgado.
Conferencia
También dentro del Tucumán Arte, esta tarde a las 17.20 comenzará el ciclo de conferencias “Hacia una historia del arte contemporáneo de Tucumán”, a cargo del artista, arquitecto, gestor e investigador Marcos Figueroa. Serán cinco encuentros, una vez por semana, a realizarse en la Sala Hynes O’Connor de la sede del Ente Cultural y se entregarán certificados oficiales de la capacitación.
Figueroa se plantea “ofrecer herramientas pedagógicas a docentes de artes visuales para el abordaje del arte tucumano en las aulas, a la vez que difundir la riqueza del proceso de producción artística local”. “Esta iniciativa pone en valor la importancia de la escena provincial dentro del panorama nacional, así como los modos en que la sociedad incorporó -y en ocasiones resistió- los cambios estructurales que marcaron nuestra contemporaneidad. A través de tópicos interdisciplinarios, se articularán arte, educación y cultura, para visibilizar un patrimonio cultural que aún no cuenta con una historia integral reunida en un mismo cuerpo”, adelanta.
El disertante es uno de los cinco artistas tucumanos elegidos para participar en el 112° Salón Nacional de Artes Visuales organizado por el Palais de Glace. Los otros son Evi Tártari, Pamela González, Agustina Lazarte y Juliana Papa. Esta muestra se inaugurará el 12 de noviembre en el Palacio Libertad de la Capital Federal (ex Centro Cultural Kirchner), cuando el jurado de Selección y Premiación compuesto por Rodrigo Alonso, Marina Cisneros, Daniel Fischer, Virginia Buitrón y Estanislao Florido dará a conocer las tres mejores obras del conjunto de categorías (Premios Adquisición) y las 30 mejores obras por las diferentes categorías artísticas contemporáneas: Artes del Fuego, Dibujo, Diseño, Escultura, Espacio No Disciplinario, Fotografía, Gráfica, Instalaciones y Medios Alternativos, Pintura y Textil.
Restauración: seminario en el parque 9 de Julio
María Eugenia Fagalde y Ricardo Sáncheza dictarán esta tarde, desde las 15, el seminario “Restauración de las esculturas neoclásicas del parque 9 de Julio”, en la Escuela Municipal de Jardinería Carlos Thays, ubicada dentro de ese espacio verde. Los dictantes son docentes de la Facultad de Artes de la UNT, y la actividad se enmarca dentro de las acciones de extensión y formación de esa unidad académica para fortalecer la preservación de los bienes culturales de la provincia.