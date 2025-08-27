Artes visuales: con 20 obras, inauguran el Salón Nacional de Tucumán

Entre tanto, en el Ingenio de las Artes (ex Ingenio Lastenia), continúa realizándose hasta el sábado la II Bienal de Escultura, en la que seis artistas trabajarán con materiales del lugar -madera, metal, piedra y cemento- en obras relacionadas con la industria azucarera, el mundo laboral, la memoria colectiva y la caña de azúcar. La actividad reúne a José Nazareno Barrera (La Plata), Cecilia Espinoza (Jujuy), Juan López (Santiago del Estero), Bochi Valles (Córdoba), Claudia Díaz (Tucumán) y Liliana Berruezo (Jujuy), con la coordinación de Rodolfo Soria. Además, en el lugar están habilitadas las exposiciones “Trazos Maestros” (con trabajos de Aurelio Salas, Donato Grima y Luis Vivas, entre otros) y “Rififí en el campo”, en la cual participan creadores como Carlota Beltrame, Adrián Sosa, Geli González y Myriam Holgado.