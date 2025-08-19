Artes visuales: la presentación forma parte del proceso creativo de los artistas

- Para hacer algo que se pueda considerar como una “correcta” presentación, me gustaría decir primero que no hay fórmulas mágicas. En cada presentación hay que entender las características y lenguaje específico del espacio, institución o convocatoria, para poder dialogar con ellas. Al margen de eso, recomiendo siempre tener claridad sobre la idea y el núcleo del proyecto. Hay que aprender a elegir qué información es relevante para cada instancia y presentarla de forma ordenada y atractiva. Cuando hablamos de profesionalización en el arte, muchas veces se impone un modelo único de “cómo deben hacerse las cosas” que suele estar pensado desde lógicas estandarizadas de las grandes capitales. Eso termina homogeneizando las formas de contar, producir y mostrar. Mi propuesta es entender que no se trata de que todos hablemos el mismo idioma, sino de aprender las herramientas para que cada quien pueda decir lo suyo con su propia voz, desde su territorio y su historia. Profesionalizarse no es perder identidad para encajar, sino potenciar lo que nos hace diferentes. Y en el caso del NOA argentino, esa diferencia es de una fuerza política y estética enorme, que merece ser cuidada y amplificada.