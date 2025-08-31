Entrevista laboral: consejos para responder las preguntas de los reclutadores

Samuel Pimentel, presidente ejecutivo de Ackermann Internacional y autor del libro El headhunter (LID Editorial), aporta desde su amplia experiencia como consultor en selección de directivos algunos consejos enfrentar este momento decisivo. Su visión refleja la importancia de prepararse a fondo y de entender que la entrevista no se trata únicamente de responder preguntas, sino de demostrar cómo la trayectoria y la personalidad del candidato pueden aportar valor a la organización.