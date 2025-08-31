Entrevista laboral: consejos para responder las preguntas de los reclutadores

Superar con éxito una entrevista laboral sigue siendo uno de los mayores desafíos para quienes buscan acceder a un empleo. Este proceso, que para muchos se convierte en un filtro difícil de atravesar, no solo depende del currículum presentado sino de la manera en que el postulante logra transmitir confianza, claridad y autenticidad frente al reclutador.
Samuel Pimentel, presidente ejecutivo de Ackermann Internacional y autor del libro El headhunter (LID Editorial), aporta desde su amplia experiencia como consultor en selección de directivos algunos consejos enfrentar este momento decisivo. Su visión refleja la importancia de prepararse a fondo y de entender que la entrevista no se trata únicamente de responder preguntas, sino de demostrar cómo la trayectoria y la personalidad del candidato pueden aportar valor a la organización.
“Esta preparación marcará una diferencia y, además, te dará confianza y ayudará a generar una conversación más fluida”, explicó remarca Pimentel que sostiene además que investigar a la empresa antes de sentarse frente al reclutador es una condición indispensable. Esto permitirá conocer su estrategia, cultura y valores, para que el candidato pueda vincular su perfil con los objetivos de la compañía.
Consejos prácticos para una entrevista laboral
Uno de los errores más comunes de los aspirantes es limitarse a repetir lo que ya figura en el currículum. La entrevista es la ocasión para contar la propia historia de una forma atractiva, sumando ejemplos y anécdotas que pongan en evidencia competencias, logros y habilidades interpersonales. En este sentido, explicar con ejemplos cómo se enfrentaron desafíos previos puede marcar la diferencia.
Otro aspecto central es la preparación para preguntas difíciles, aquellas que suelen apuntar a debilidades o errores del pasado. Pimentel recomienda anticipar posibles cuestionamientos y responder mostrando lo aprendido de esas situaciones. En este punto, la sinceridad resulta clave, ya que los reclutadores valoran la capacidad de reconocer limitaciones y la voluntad de mejorar.
La interacción con el entrevistador también influye en el resultado. Buscar puntos en común, mantener una actitud respetuosa y generar un ambiente de confianza puede incidir positivamente en la decisión final. No se trata únicamente de lo que se responde, sino de cómo se construye empatía en el intercambio.
Asimismo, la claridad y concisión al responder son aspectos muy valorados. Los especialistas aconsejan que el candidato relacione cada respuesta con su experiencia concreta, utilizando ejemplos verificables que respalden las habilidades expuestas.
La importancia de las preguntas y la autenticidad
El interés genuino en el puesto también debe quedar en evidencia a través de preguntas inteligentes hacia el entrevistador. Consultar sobre los desafíos actuales del equipo, los proyectos estratégicos o las oportunidades de crecimiento dentro de la empresa refleja compromiso e iniciativa.
Por otro lado, la autenticidad es un factor decisivo. Para Pimentel, mostrar fortalezas con confianza y reconocer áreas de mejora fortalece la credibilidad del candidato. En sus palabras, la entrevista debe ser entendida como un espacio de diálogo sincero y constructivo, más que como una actuación para impresionar.
En la actualidad, algunos procesos de selección incluyen la aplicación de un test para evaluar aspectos de la personalidad, habilidades técnicas o capacidad de resolver problemas. Sin embargo, los expertos coinciden en que la entrevista sigue siendo el momento en donde el candidato tiene la oportunidad de demostrar cómo su perfil se ajusta a la organización.