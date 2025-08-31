Secciones
SociedadActualidad

Entrevista laboral: consejos para responder las preguntas de los reclutadores

No se trata únicamente de resolver cuestionamients sino de mostrar cómo la trayectoria y la personalidad pueden aportar valor a la empresa.

INVESTIGACIÓN. Conocer la visión de la compañía a la que se quiere acceder será un punto a favor del interesado en cubrir el puesto. INVESTIGACIÓN. Conocer la visión de la compañía a la que se quiere acceder será un punto a favor del interesado en cubrir el puesto. FOTO TOMADA DE MANDOMEDIO.COM
Hace 13 Hs

Superar con éxito una entrevista laboral sigue siendo uno de los mayores desafíos para quienes buscan acceder a un empleo. Este proceso, que para muchos se convierte en un filtro difícil de atravesar, no solo depende del currículum presentado sino de la manera en que el postulante logra transmitir confianza, claridad y autenticidad frente al reclutador.

Samuel Pimentel, presidente ejecutivo de Ackermann Internacional y autor del libro El headhunter (LID Editorial), aporta desde su amplia experiencia como consultor en selección de directivos algunos consejos enfrentar este momento decisivo. Su visión refleja la importancia de prepararse a fondo y de entender que la entrevista no se trata únicamente de responder preguntas, sino de demostrar cómo la trayectoria y la personalidad del candidato pueden aportar valor a la organización.

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

“Esta preparación marcará una diferencia y, además, te dará confianza y ayudará a generar una conversación más fluida”, explicó remarca Pimentel que sostiene además que investigar a la empresa antes de sentarse frente al reclutador es una condición indispensable. Esto permitirá conocer su estrategia, cultura y valores, para que el candidato pueda vincular su perfil con los objetivos de la compañía.

Consejos prácticos para una entrevista laboral

Uno de los errores más comunes de los aspirantes es limitarse a repetir lo que ya figura en el currículum. La entrevista es la ocasión para contar la propia historia de una forma atractiva, sumando ejemplos y anécdotas que pongan en evidencia competencias, logros y habilidades interpersonales. En este sentido, explicar con ejemplos cómo se enfrentaron desafíos previos puede marcar la diferencia.

"¿Por qué deberíamos contratarte?": Bill Gates responde una de las preguntas más conflictivas de una entrevista laboral

¿Por qué deberíamos contratarte?: Bill Gates responde una de las preguntas más conflictivas de una entrevista laboral

Otro aspecto central es la preparación para preguntas difíciles, aquellas que suelen apuntar a debilidades o errores del pasado. Pimentel recomienda anticipar posibles cuestionamientos y responder mostrando lo aprendido de esas situaciones. En este punto, la sinceridad resulta clave, ya que los reclutadores valoran la capacidad de reconocer limitaciones y la voluntad de mejorar.

La interacción con el entrevistador también influye en el resultado. Buscar puntos en común, mantener una actitud respetuosa y generar un ambiente de confianza puede incidir positivamente en la decisión final. No se trata únicamente de lo que se responde, sino de cómo se construye empatía en el intercambio.

Asimismo, la claridad y concisión al responder son aspectos muy valorados. Los especialistas aconsejan que el candidato relacione cada respuesta con su experiencia concreta, utilizando ejemplos verificables que respalden las habilidades expuestas.

La importancia de las preguntas y la autenticidad

El interés genuino en el puesto también debe quedar en evidencia a través de preguntas inteligentes hacia el entrevistador. Consultar sobre los desafíos actuales del equipo, los proyectos estratégicos o las oportunidades de crecimiento dentro de la empresa refleja compromiso e iniciativa.

Por otro lado, la autenticidad es un factor decisivo. Para Pimentel, mostrar fortalezas con confianza y reconocer áreas de mejora fortalece la credibilidad del candidato. En sus palabras, la entrevista debe ser entendida como un espacio de diálogo sincero y constructivo, más que como una actuación para impresionar.

En la actualidad, algunos procesos de selección incluyen la aplicación de un test para evaluar aspectos de la personalidad, habilidades técnicas o capacidad de resolver problemas. Sin embargo, los expertos coinciden en que la entrevista sigue siendo el momento en donde el candidato tiene la oportunidad de demostrar cómo su perfil se ajusta a la organización.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las cinco claves para destacarte en una entrevista laboral y atraer a los reclutadores

Las cinco claves para destacarte en una entrevista laboral y atraer a los reclutadores

Las 10 respuestas definitivas para salir triunfante de una entrevista laboral

Las 10 respuestas definitivas para salir triunfante de una entrevista laboral

El color que nunca debemos vestir en una entrevista laboral, según un estudio de recursos humanos

El color que nunca debemos vestir en una entrevista laboral, según un estudio de recursos humanos

Cómo contestar a las seis preguntas más comunes en una entrevista laboral

Cómo contestar a las seis preguntas más comunes en una entrevista laboral

Lo más popular
Cómo reutilizar el aceite de cocina para ahorrar o ganar dinero
1

Cómo reutilizar el aceite de cocina para ahorrar o ganar dinero

Tres recetas dulces sin harinas: fruta, avena, chocolate y crema de maní
2

Tres recetas dulces sin harinas: fruta, avena, chocolate y crema de maní

Deshidratación silenciosa: el hábito diario que erosiona tu memoria y acelera el envejecimiento cerebral
3

Deshidratación silenciosa: el hábito diario que erosiona tu memoria y acelera el envejecimiento cerebral

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?
4

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes
5

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño
6

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño

Más Noticias
¿Qué pasa si dejás el celular por 72 horas? la ciencia reveló los impactantes efectos en tu cuerpo

¿Qué pasa si dejás el celular por 72 horas? la ciencia reveló los impactantes efectos en tu cuerpo

Huevos o avena: ¿cuál es el desayuno con más fibra y proteínas?

Huevos o avena: ¿cuál es el desayuno con más fibra y proteínas?

Cuatro alimentos con más potasio que la banana que ayudan a aliviar dolores musculares

Cuatro alimentos con más potasio que la banana que ayudan a aliviar dolores musculares

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño

¿Te cuesta dormir? La ciencia reveló las claves para conciliar el sueño

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?

Test de personalidad: ¿Por qué vemos figuras diferentes frente al test de Rorschach?

Controla tu azúcar en sangre de forma natural: cinco consejos sencillos sin dietas estrictas

Controla tu azúcar en sangre de forma natural: cinco consejos sencillos sin dietas estrictas

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

Criados entre pantallas: los tres nuevos peligros digitales para adolescentes

Empresas argentinas logran un récord en el ranking de los mejores lugares para trabajar

Empresas argentinas logran un récord en el ranking de los mejores lugares para trabajar

Comentarios