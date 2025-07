Cómo contestar a las seis preguntas más comunes en una entrevista laboral

(O si estás desempleado, "¿Por qué dejaste tu último trabajo?"). Los candidatos suelen preocuparse por cómo responder a esta pregunta, pero la mayoría de los entrevistadores no la buscan como una sorpresa. Tu entrevistador no busca un recuento detallado de tus problemas con tu jefe ni un registro de todo lo que no te gusta de la cultura de tu oficina. Busca una explicación breve y con sentido que no sospeche de tu profesionalismo ni de tu capacidad para llevarte bien con los demás. Está bien dar una respuesta bastante trivial como: "Llevo cinco años aquí y estoy listo para asumir algo nuevo" o "Estamos despidiendo personal y busco algo estable".