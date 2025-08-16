"¿Por qué deberíamos contratarte?": Bill Gates responde una de las preguntas más conflictivas de una entrevista laboral

Para Gates una de las claves está en los ejemplos concretos. “Mira el código que he escrito. Fui más allá de lo que enseñaban en mis cursos. He mejorado con el tiempo ”, dijo Gates al describir los inicios de su carrera, lo que le sirvió de gráfica para demostrar lo que él había logrado, en vez de mencionar habilidades abstractas como la "resolución de problemas" o el "liderazgo".