"¿Por qué deberíamos contratarte?": Bill Gates responde una de las preguntas más conflictivas de una entrevista laboral

Las respuestas en una entrevista laboral abarcan un repertorio bastante popular y repetido. "¿Cuáles son tus virtudes?" "¿y tus defectos?" y la temida por muchos: "¿Por qué deberíamos contratarte?". Aunque el interrogatorio es el mismo, las respuestas deben ser ingeniosas y no caer en clichés o lugares comunes, una tarea poco sencilla para muchos. Pero Bill Gates parece haber descifrado la solución.
Para quienes les aterra esta pregunta inminente, existen respuestas que pueden ayudarte a salir airoso de aquel interrogatorio. De hecho, el hombre más rico del mundo tiene la respuesta. En una entrevista simulada con la estrella de la NBA Stephen Curry , Bill Gates ofreció un marco práctico, honesto y refrescante para dar una buena primera impresión.
Una estrategia de tres pasos
No se trata de un discurso ensayado o una solución para "copiar y pegar". El fundador de Microsoft compartió una estrategia de tres partes que no sólo es relevante para quienes buscan empleo, sino también valiosa para cualquiera que quiera articular sus fortalezas en conversaciones de alto riesgo.
Lo concreto es mejor
Para Gates una de las claves está en los ejemplos concretos. “Mira el código que he escrito. Fui más allá de lo que enseñaban en mis cursos. He mejorado con el tiempo ”, dijo Gates al describir los inicios de su carrera, lo que le sirvió de gráfica para demostrar lo que él había logrado, en vez de mencionar habilidades abstractas como la "resolución de problemas" o el "liderazgo".
Su enfoque no se centraba en habilidades genéricas sino en la demostración de trabajo y aprendizaje reales. Al hacerlo, Gates demostró un principio respaldado por datos de contratación: los ejemplos concretos de habilidades aplicadas tienen más peso que las fortalezas abstractas. Según un informe de 2024 de LinkedIn Talent Insights, el 68% de los gerentes de contratación prefieren candidatos que respaldan sus afirmaciones con resultados del mundo real en lugar de aquellos que simplemente describen sus fortalezas.
Una debilidad constructiva
La importancia está en la perspectiva y darle una vuelta de tuerca a nuestra narrativa. El filántropo señaló que las debilidades genuinas se conviertan en un aspecto destacado de su perfil. “Puedo ser demasiado crítico con el trabajo de mis colegas, pero mi objetivo es impulsar resultados ambiciosos ”, señaló.
En lugar de ocultar el rasgo o restarle importancia con una vaga advertencia como “soy perfeccionista”, Gates reformuló es defecto de una manera que todavía estuviera alineado con el alto rendimiento y los objetivos del equipo. Esta estrategia refleja lo que los psicólogos del lugar de trabajo suelen llamar “vulnerabilidad constructiva” : una forma de mostrar autoconciencia sin socavar la competencia.
Un estudio de 2023 publicado en Harvard Business Review respalda este enfoque y revela que los candidatos que reconocen defectos específicos y manejables y explican cómo los solucionan tienen más probabilidades de ser vistos como confiables y fáciles de entrenar. Para los entrevistados, esto significa evitar las respuestas prefabricadas y centrarse en cambio en desafíos reales y bien gestionados que demuestren que eres humano, pero intencional.
La misión de la empresa por sobre uno mismo
La jugada más estratégica de Gates se produjo en la parte final de su respuesta. En lugar de concluir con más elogios personales, dio un giro para mostrar cómo sus ambiciones se alineaban con los objetivos a largo plazo de la empresa. "Me gustan las metas ambiciosas. Me gusta pensar en cómo anticipar el futuro", advirtió.
Ese cambio —del yo a la misión— suele ser lo que distingue una buena entrevista de una excelente . Indica a los responsables de contratación que el candidato no solo es capaz, sino que tiene visión de futuro y está interesado en contribuir al éxito a largo plazo. No se trata de vos, se trata del futuro de la empresa.