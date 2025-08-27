Así fue el primer beso público de Taylor Swift y Travis Kelce en Buenos Aires

Aquella noche de noviembre de 2023 en el estadio de River Plate no fue un concierto más del The Eras Tour. Fue el momento que marcó un antes y un después para la relación. El video de Taylor Swift corriendo a los brazos de Travis Kelce para un beso apasionado se viralizó en segundos y encendió la llama de una relación que va camino al altar.