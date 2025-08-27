Así fue el primer beso público de Taylor Swift y Travis Kelce en Buenos Aires

El mundo del espectáculo se detiene con una noticia que emociona a millones: Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso. Lo que comenzó con rumores y especulaciones, se confirmó en una historia de amor que tuvo un capítulo clave en Argentina. Pero, ¿por qué Buenos Aires se convirtió en el escenario del primer beso público de la pareja?
Aquella noche de noviembre de 2023 en el estadio de River Plate no fue un concierto más del The Eras Tour. Fue el momento que marcó un antes y un después para la relación. El video de Taylor Swift corriendo a los brazos de Travis Kelce para un beso apasionado se viralizó en segundos y encendió la llama de una relación que va camino al altar.
El beso en Buenos Aires que selló el amor de Taylor Swift y Travis Kelce
El estadio Monumental en Buenos Aires no fue solo el escenario de un concierto, sino el epicentro de un momento icónico para Taylor Swift y Travis Kelce. La noche del 10 de noviembre, el jugador de la NFL, en una visita relámpago, llegó al lugar y se ubicó junto al padre de la estrella pop.
Desde la carpa VIP, Kelce demostró ser el fan número uno de su novia, coreando cada una de sus canciones. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó al final del show. Mientras los papeles de colores caían del cielo, los ojos de los fans se encontraron con una escena que los dejó sin aliento: Taylor Swift, envuelta en la euforia del show, corrió hacia Kelce para protagonizar su primer beso público.
Aquel gesto, rápido y lleno de emoción, fue captado por las cámaras de miles de celulares, marcando un antes y un después en su relación y convirtiendo a los afortunados presentes en testigos de un momento histórico.
A modo de anticipo, la cantante ya había dejado una pista para sus seguidores más observadores al modificar la letra de su tema "Karma", reemplazando la palabra "screen" por "Chiefs" en una clara alusión a Kelce y a su equipo.