Taylor Swift anunció su casamiento con Travis Kelce: mirá las fotos del compromiso

Taylor Swift y Travis Kelce se casan. La superestrella del pop y el tight end de los Kansas City Chiefs anunciaron su compromiso con una serie de fotos que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.
“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”, escribió Taylor en Instagram junto a las imágenes en las que se los ve felices y emocionados.
La propuesta de Travis Kelce a Taylor Swift
En el posteo se incluyó el momento exacto en el que Travis Kelce se arrodilló para pedirle casamiento a la artista. Rodeados de flores rosas y blancas, la pareja selló un paso clave en su historia de amor, que ya lleva casi dos años.
Uno de los detalles que más llamó la atención fue el increíble anillo de compromiso que recibió la intérprete de All Too Well. Swift no dudó en mostrarlo en primer plano y los fans celebraron el gesto en miles de comentarios.
Una historia de amor que comenzó en 2023
La relación se hizo pública en septiembre de 2023, cuando Taylor apareció en un partido de los Kansas City Chiefs en el Arrowhead Stadium de Kansas City, acompañada por Donna, la madre del jugador.
Desde entonces, la pareja se volvió inseparable: Swift apoyó a Kelce en sus Super Bowls y él viajó por el mundo para acompañarla durante el exitoso Eras Tour.
Las fotos del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce
Las imágenes del anuncio no solo muestran el romántico momento de la propuesta, sino también la complicidad de ambos en un entorno natural, repleto de flores y sonrisas. El posteo acumuló millones de “me gusta” en cuestión de horas y generó tendencia mundial bajo el hashtag #TaylorAndTravis.