Taylor Swift anunció su nuevo álbum, pero un detalle clave sigue siendo un misterio

El alcance de su popularidad también se refleja en el impacto económico que generan sus giras en las ciudades donde se presenta. Durante sus conciertos, sectores como el turismo, la gastronomía, la hotelería y el entretenimiento experimentan incrementos temporales en sus precios. Este fenómeno ha sido bautizado por algunos economistas como “Swiftflation”, un juego de palabras que une su apellido con el concepto de inflación.