Taylor Swift anunció su nuevo álbum, pero un detalle clave sigue siendo un misterio

Taylor Swift, una de las más grandes estrellas musicales de la última década, anunció en su sitio web el lanzamiento de su próximo álbum. El martes por la madrugada el internet se vio revolucionado por los fanáticos en todo el mundo, que se apodan "swifties".
"The life of a showgirl" es el nombre del lanzamiento que ya está disponible para la preventa. Tanto en formato de vinilos, casetes y CD, ya se encuentra disponible a la preventa para el público de Estados Unidos. Sin embargo, aún quedan algunos datos en incógnito al día de la fecha.
El anuncio mostró el nombre del álbum, pero no la portada
The Life of a Showgirl es el decimosegundo álbum de estudio de la meteórica carrera de la megaestrella del pop de 35 años. Ganó 14 premios Grammy, incluidos cuatro al álbum del año. Dio la noticia durante una entrega del podcast New Heights, que protagonizan su novio, Travis Kelce, estrella del fútbol estadounidense.
Ambos estaban hablando con el hermano del deportista, Jason, y de pronto Swift saca un maletín verde con sus iniciales (TS) escritas en naranja y dice: “Este es mi nuevo álbum”. Esta noticia llega tras el final de una larga batalla legal con su antiguo sello discográfico, Big Machine, por los derechos de sus primeros seis álbumes.
El impacto económico del álbum anterior: "Tortured Poets Department"
Su anterior álbum, El departamento de poetas torturados (2024), rompió récords en Spotify al alcanzar mil millones de reproducciones en tan solo una semana. La revista musical Billboard lo calificó como “la semana de streaming más grande de un álbum” en la historia. Además, en ese mismo periodo logró vender 2,6 millones de copias en Estados Unidos, consolidando su éxito comercial.
El alcance de su popularidad también se refleja en el impacto económico que generan sus giras en las ciudades donde se presenta. Durante sus conciertos, sectores como el turismo, la gastronomía, la hotelería y el entretenimiento experimentan incrementos temporales en sus precios. Este fenómeno ha sido bautizado por algunos economistas como “Swiftflation”, un juego de palabras que une su apellido con el concepto de inflación.